Incendio in una fabbrica di Modena: colonna di fumo sulla città, cinque squadre dei vigili del fuoco sul posto

Grave incendio a Modena. Uno stabilimento dell’azienda CRM, situata nella periferia nord della città emiliana, ha preso fuoco a causa del surriscaldamento di un nastro trasportatore. Sul posto i vigili del fuoco con cinque squadre. Non ci sarebbero feriti.

L’incendio all’azienda di Modena

Attorno alle 15:40 di martedì un grosso incendio è divampato nella periferia settentrionale di Modena, in un’azienda alimentare, la CRM. Dallo stabilimento si è alzata una colonna di fumo nero visibile da molti punti della città.

Secondo quanto riportato dal sito di informazione locale ‘Modena Today’, il rogo sarebbe stato causato dal malfunzionamento di un macchinario, un nastro trasportatore, che si sarebbe surriscaldato dando il via alle fiamme.

Fonte foto: Tuttocittà

I dipendenti dell’azienda sono stati immediatamente evacuati dalla struttura in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. La produzione è continuata negli altri stabilimenti della società, mentre è stato interrotto in quello interessato dalle fiamme.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo dell’incendio, in via Massarenti, nella zona del mercato della Sacca, sono arrivate 5 squadre dei vigili del fuoco. Attorno alle 18:15 le fiamme erano state domate e i pompieri hanno assicurato che tra i dipendenti non vi erano feriti. Ingenti invece i danni materiali.

“C’è stato un incendio nel reparto produttivo, ma le cause sono ancora da accertare: al momento non si riesce ancora a entrare all’interno per fare le opportune verifiche” ha dichiarata l’ispettore antincendi del comando dei vigili del fuoco di Modena Erminia Rubino al quotidiano ‘il Resto del Carlino’.

Le testimonianze dei cittadini

L’incendio di Modena non ha fatto feriti tra gli operai dell’azienda, ma ha causato molta paura nelle persone che vivono nei paraggi a causa della colonna di fumo nero alzatasi all’improvviso sulla periferia nord della città.

“Mi sono spaventato, perché da vedere era impressionante, sono scene, queste, che a vederle fanno paura” ha dichiarato un cittadino. Durante le due ore in cui le fiamme sono divampate nello stabilimento il fumo è rimasto visibile da molte parti della città.

Nella giornata di lunedì, sempre a Modena, si era verificata una grave esplosione che aveva causato il crollo di un’abitazione, a causa di una fuga di gas.