Casa crollata dopo un'esplosione a Modena, forse una fuga di gas: ci sono feriti, danni ad auto e abitazioni

Un boato ha risvegliato nella mattinata di lunedì 22 gennaio i residenti di Rovereto di Novi, nella provincia di Modena: una casa è crollata in seguito a un’esplosione.

La causa dell’esplosione vicino Modena

In base alla prima ricostruzione dei fatti riportata da ‘Il Resto del Carlino’, l’esplosione potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas o dallo scoppio di un’automobile alimentata a GPL.

Casa crollata vicino Modena: ci sono feriti

In seguito al crollo della casa a Rovereto di Novi ci sarebbero feriti lievi, ma nessuna vittima. Otto persone sono rimaste intossicate: 5 sono stati portati in ospedale a Mirandola e 3 a Carpi. Sei sono le persone portate in salvo: una è stata ricoverata per controlli.

Il crollo dell’abitazione è avvenuto a Rovereto di Novi, nella Bassa modenese.

Alcuni residenti evacuati dopo l’esplosione

Alcuni residenti sono stati evacuati. Il Comune ha messo a disposizione degli sfollati la sala Zuccoli, che è riscaldata. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco da Carpi, Modena, San Felice, Mirandola, Bologna e l’unità cinofila. Nell’esplosione sono andate distrutte alcune automobili.

Una donna soccorsa sotto le macerie a Rovereto

Come riportato da ‘LaPresse’, una donna è stata soccorsa sotto le macerie dai Vigili del fuoco. I Vigili del fuoco del team Usar e del nucleo cinofili sono al lavoro per escludere la presenza di altre persone coinvolte.

