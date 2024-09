Tre morti in un incendio a Milano in via Cantoni, fiamme in un magazzino: le vittime sono ragazzi cinesi

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È di tre morti il drammatico bilancio dell’incendio scoppiato nella serata di giovedì 12 settembre in un emporio nella periferia nord-ovest di Milano, in via Cantoni Le vittime, tutte di nazionalità cinese, sono due fratelli di 17 e 19 anni e una ragazza 24enne. Sono in corso le indagini di carabinieri e polizia scientifica per ricostruire quanto avvenuto.

L’incendio in un magazzino di Milano in via Cantoni

Il tragico episodio è avvenuto in via Ermenegildo Cantoni 3, intorno alle 23.

Sul luogo dell’incendio sono subito intervenuti cinque mezzi del Comando di Milano. I soccorsi, come riporta il sito RaiNews.it, hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio colpito dal rogo.

Fonte foto: ANSA Vigili del fuoco e carabinieri lavorano per mettere in sicurezza l’area dopo aver spento l’incendio

A prendere fuoco sarebbe stata una struttura dell’azienda Wang Sas. Si tratterebbe di uno showroom espositivo strutturato su più livelli, all’interno del quale avveniva anche la produzione di arredi.

I carabinieri e la polizia scientifica stanno svolgendo le indagini per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Ansa, i titolari dell’attività commerciale avrebbero ricevuto minacce nell’ultimo periodo. Per questo non è esclusa l’ipotesi di un’origine dolosa.

Il ritrovamento dei corpi

Il rinvenimento dei tre corpi senza vita è avvenuto nell’area espositiva, all’interno di un bagno. È probabile che le vittime si fossero rifugiate lì per cercare di sfuggire dalle fiamme.

Insieme ai corpi è stato trovato anche un cane di piccola taglia.

Uno dei cadaveri indossava un pigiama. Si suppone che i tre dormissero all’interno della struttura, vista anche la presenza di alcuni letti in una zona defilata.

Chi erano i tre cinesi morti

I tre morti sono tutti giovanissimi di origini cinesi.

Si tratterebbe di due fratelli di 19 e 17 anni, oltre a una ragazza di 24 anni.

Nessuna via di fuga

Secondo quando aggiunto dall’Ansa, lo stabile ha un unico ingresso pedonale e carraio sulla facciata del magazzino: di fatto non c’è un’uscita di sicurezza.

Ne consegue che le tre vittime non hanno avuto vie di fuga per salvarsi, restando imprigionate dalle fiamme.

L’altro incendio a San Donato Milanese

Solo poche ore prima, nella mattinata di mercoledì 11 settembre, un altro grosso incendio è divampato in un cantiere edile a San Donato Milanese.

Il rogo sarebbe partito da una catasta di pedane di legno accumulate al piano terra del cantiere. Fortunatamente, non si sono registrate persone ferite o rimaste intossicate dal fumo.