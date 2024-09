Incendio a San Donato Milanese, il video delle fiamme dal cantiere edile: colonna di fumo nero altissima

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nella mattinata di mercoledì 11 settembre, attorno alle ore 10,40, è scoppiato un grosso incendio in un cantiere edile a San Donato Milanese.

Incendio a San Donato Milanese: cosa è successo

L’incendio è scoppiato attorno alle ore 10,40 di mercoledì 11 settembre nel cantiere edile delle nuove abitazioni in via Ramiro Fabiani, a San Donato Milanese.

Stando alle prime informazioni riportate da Milano Today, l’incendio sarebbe partito da una catasta di pedane di legno accumulate al piano terra. La colonna di fumo è visibile da chilometri di distanza.

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’incendio è scoppiato attorno alle ore 10,40 di mercoledì 11 settembre, in via Ramiro Fabiani a San Donato Milanese, all’interno di un cantiere edile.

L’intervento dei Vigili del fuoco dopo l’incendio a San Donato Milanese

Sul posto, in via Ramiro Fabiani, sono intervenute cinque squadre dei Vigili del fuoco di Milano. Una imponente colonna di fumo è visibile da chilometri di distanza.

Oltre ai Vigili del fuoco, sono stati allertati anche gli agenti della Polizia locale di San Donato e i Carabinieri.

Nessun ferito nell’incendio a San Donato Milanese

Stando ai primi dettagli forniti dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), come riportato ancora da Milano Today, non ci sarebbero persone ferite o intossicate. Le operazioni di soccorso non sono però ancora terminate.

Sul luogo dell’incendio sono presenti anche i tecnici di Arpa.

Il messaggio del Comune di San Donato Milanese

Alle ore 11,35, il Comune di San Donato Milanese ha pubblicato un messaggio su Facebook in merito all’incendio scoppiato in via Ramiro Fabiani.

Nel post del Comune si legge: “A seguito dell’incendio scoppiato in zona, si segnala che via Fabiani è temporaneamente interdetta alla circolazione. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco per estinguere l’incendio e gli agenti di Polizia Locale per garantire la sicurezza dell’area”.

Lunedì un altro incendio era scoppiato a San Donato Milanese

Nel pomeriggio di lunedì un altro incendio aveva coinvolto il magazzino di un supermercato sempre a San Donato Milanese, ma in via Aldo Moro. Il rogo era scoppiato alle ore 17.

Nella struttura erano intervenuti subito i soccorritori del 118 e i Vigili del fuoco. L’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) aveva inviato d’urgenza tre equipaggi in codice giallo. Anche in questo caso non si erano registrate persone ferite o intossicate.