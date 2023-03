Incendio in un condominio di Padova all'alba, un uomo ustionato dalle fiamme: si indaga sulle cause del rogo

Paura all’alba a Due Carrare, in provincia di Padova. Un incendio scoppiato intorno alle 5 di mercoledì 15 marzo ha avvolto nelle fiamme un condominio di sette appartamenti, evacuato immediatamente. Un uomo è rimasto ustionato.

La dinamica dell’incidente

Non era ancora spuntata l’alba, quando le fiamme hanno avvolto un condominio in via Galilei a Due Carrare, in provincia di Padova.

Come riporta Ansa, l’incendio è scoppiato alle 5 di mattina all’interno dello stabile, un edificio a due piani composto da sette appartamenti in tutto.

Fonte foto: Tuttocittà Il comune di Due Carrare, in provincia di Padova, dove è scoppiato l’incendio

Il fuoco ha in brevissimo tempo distrutto completamente il tetto del condominio e l’ultimo piano.

Le persone presenti sono state immediatamente evacuate dalla struttura, ma uno degli inquilini, un uomo, è rimasto ustionato.

L’arrivo dei soccorsi

I vigili del fuoco, avvertiti all’alba, hanno lavorato per tutta la mattina per spegnere le fiamme.

Partiti da Padova e Abano Terme, sono giunti sul posto con due autopompe, due autobotti e 14 operatori coordinati dal funzionario di guardia.

Le operazioni sono iniziate prima dalla mansarda dell’edificio e dal tetto, in modo da evitare che il rogo si espandesse ulteriormente nel resto della struttura.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica hanno richiesto diverso tempo.

Le cause dell’incendio sono al momento al vaglio dei tecnici.

Un altro incendio a Porcari

Appena tre giorni prima, domenica 12 marzo, un altro importante incendio era divampato nella cartiera Essity a Porcari, nella provincia di Lucca in Toscana.