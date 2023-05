Incendio in un bottonificio di Palazzolo sull'Oglio: fiamme avvolgono l'azienda, quattro persone intossicate

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Momenti di paura e apprensione a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, dove un’azienda è stata avvolta dalle fiamme nel pomeriggio di venerdì 26 maggio 2023. Ad andare in fiamme, coinvolta in un incendio scoppiato poco dopo le 17, è stata la MT Fashion Factory, bottonificio della zona.

Fiamme nel bottonificio

L’allarme per l’incendio scoppiato alla MT Fashion Factory di Palazzolo sull’Oglio è stato lanciato nel tardo pomeriggio di venerdì 26 maggio 2023. L’azienda, che si trova in via Piantada, è stata avvolta dalle fiamme per cause ancora ignote.

Secondo quanto si apprende, sembra che le fiamme siano divampate dal tetto, forse dai pannelli solari dell’impianto fotovoltaico. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e a spegnere l’incendio.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La colonna di fumo era ben visibile anche da paesi a decine di chilometri di distanza. I danni riportati dalla struttura sarebbero ingenti.

Quattro persone intossicate

Al momento dello scoppio dell’incendio all’interno dell’azienda erano presenti diversi lavoratori. Il bilancio, che poteva essere tragico, è di quattro persone ferite.

Stando alle informazioni che giungono dal luogo dell’incendio, le persone sarebbero rimaste intossicate dal fumo e tra questi ci sarebbe anche un giovane di 19 anni. Le condizioni dei quattro, va sottolineato, non destano comunque preoccupazione.

Un’altra persona, invece, è rimasta leggermente ustionata nel tentativo di spegnere le fiamme che avevano intaccato anche i macchinari.

Incendio anche a Desenzano

Solo poche ore prima, a qualche chilometro di distanza da Palazzolo, un altro incendio aveva preoccupato la zona nel Bresciano. Parliamo delle fiamme che hanno avvolto il centro commerciale Le Vele a Desenzano del Garda.

L’incendio ha provocato ingenti danni alla struttura, che è stata prontamente evacuata, ma per spegnerlo sono stati richiesti gli sforzi di ben 74 vigili del fuoco.

Le fiamme erano divampate all’interno di un magazzino dell’ex negozio Obi collegato al centro commerciale. Nella struttura erano in corso dei lavori di ristrutturazione. In via precauzionale e preventiva, l’Arpa aveva consigliato al sindaco di emettere un’ordinanza di divieto frequentazione luoghi all’aperto e tenere finestre chiuse per le residenze limitrofe.