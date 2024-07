Incendio e treni dell'alta velocità sospesi tra Roma e Firenze, fiamme vicino ai binari: circolazione in tilt

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Incendio vicino all’alta velocità. La circolazione dei treni tra Roma e Firenze è sospesa a causa di un rogo che si è sviluppato attorno alle 16:00 nella zona di Orvieto, all’altezza del chilometro 445 dell’autostrada A1, che corre parallela alla ferrovia.

Incendio vicino alla ferrovia: circolazione interrotta tra Roma e Firenze

Attorno alle 16:00 di martedì 30 luglio è scoppiato un incendio all’altezza di Orvieto, in provincia di Terni, nei pressi del chilometro 445 dell’autostrada A1. Nella zona passa anche la linea ad alta velocità che collega Roma a Firenze.

La circolazione dei treni ad alta velocità è stata sospesa a causa del fumo che rende minima la visibilità per i manovratori delle locomotive, mentre è in corso l’intervento dei vigili del fuoco per tentare di spegnere il rogo.

Fonte foto: 123RF Treni ad alta velocità Frecciarossa

Ferrovie dello Stato ha comunicato che l’incendio non riguarda direttamente la sede ferroviaria, quindi i binari su cui passano i treni, e ha potenziato il servizio di assistenza ai clienti per informare i passeggeri colpiti dagli inevitabili ritardi.

I ritardi dei treni ad alta velocità

L’incendio di Orvieto ha costretto le autorità a sospendere la circolazione nella tratta ad alta velocità tra Roma e Firenze. Questo sta avendo effetti non solo sulla tratta stessa ma a cascata su buona parte dei Frecciarossa e degli Italo.

Alla stazione di Roma Termini i ritardi in partenza variano tra gli 80 e i 120 minuti per ogni treno ad alta velocità. La situazione peggiore è quella in direzione di Milano, ma anche i treni diretti verso sud stanno subendo seri ritardi.

Questo perché i treni in arrivo, provenienti da Torino, Milano e Venezia, e diretti verso Salerno e Napoli, sono rimasti bloccati alla stazione di Firenze Santa Maria Novella o in altre fermate lungo la tratta prima di Orvieto.

La situazione dei treni regionali

L’incendio di Orvieto ha avuto un impatto anche sulla circolazione dei treni regionali, causando ritardi per alcuni convogli, anche se di entità molto minore rispetto a quelli occorsi ai treni ad alta velocità.

A Roma Termini, a causa dei disagi causati dai treni ad alta velocità rimasti bloccati, i regionali per Viterbo, Napoli, Caserta e Cassino presentano ritardi tra i 15 e i 70 minuti. Marginali ritardi anche per il Leonardo Express, proveniente da Fiumicino.

Si mantiene invece regolare la circolazione dei treni regionali toscani che passano per la stazione di Firenze Santa Maria Novella, nella quale i convogli locali in partenza non registrano ritardi.