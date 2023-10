Incendio devastante a Roma al Marco Simone Golf Club: il capannone della Ryder Cup inghiottito dalle fiamme

Incendio devastante al Marco Simone Golf Club di Guidonia. Le fiamme hanno avvolto uno dei capannoni allestiti per la Ryder Cup nella giornata di giovedì 5 ottobre.

Una densa colonna di fumo nero si è levata in cielo, ben visibile a chilometri di distanza.

Il rogo si è verificato nel tardo pomeriggio, con la richiesta d’intervento arrivata intorno alle 17:10 nell’area che sino a domenica scorsa ha visto svolgersi l’evento internazionale di golf.

A large section of the Ryder Cup hospitality at Marco Simone is on fire. I cannot believe this is possible with all the fire rating standards now, this would have been a catastrophe last week. Hopefully everyone is ok🤞

