Incendio all'hotel Marechiaro di Amantea in provincia di Cosenza: quasi 100 persone evacuate dalla struttura

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Incendio in hotel. Una stanza dell’albergo “Marechiaro” di Amantea, in provincia di Cosenza, ha preso fuoco causando l’evacuazione dell’intera struttura, ora inagibile: quasi 100 persone sono state soccorse ed evacuate dai vigili del fuoco.

L’incendio nell’hotel Marechiaro di Amantea

Nella serata del 27 agosto una stanza dell’Hotel Marechiaro di Campora San Giovanni, frazione del comune di Amantea in provincia di Cosenza, ha preso fuoco per ragioni accidentali stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa.

Sul posto sono arrivati immediatamente sia i vigili del fuoco, che hanno iniziato le operazioni di evacuazione della struttura, sia i soccorsi del 118 e i carabinieri che hanno iniziato un sopralluogo subito dopo che le fiamme sono state spente.

Fonte foto: Tuttocittà Amantea, comune in provincia di Cosenza dove è scoppiato l’incendio

Con l’aiuto di esperti, le autorità hanno quindi dichiarato l’intera struttura inagibile. In totale 98 persone sono state tratte in salvo dall’albergo. Le operazioni si sarebbero svolte in maniera ordinata e senza panico.

L’intervento dei vigili del fuoco per evacuare gli ospiti

Oltre a domare in tempi rapidi le fiamme dell’incendio dell’Hotel Marchiaro di Amantea, i vigili del fuoco hanno dovuto evacuare dalla struttura quasi 100 persone tra ospiti e personale dell’albergo.

Le operazioni si sono svolte ordinatamente e senza scene di panico nonostante alcune persone fossero rimaste intrappolate dal fumo sui balconi dell’hotel. È stato quindi necessario l’intervento di mezzi muniti di carrelli elevatori per riuscire a trarre tutte le persone che necessitavano di aiuto in salvo.

Mentre la struttura veniva completamente evacuata, il personale del 118 accorso sul posto ha cominciato a eseguire le prime rilevazioni mediche sugli ospiti dell’hotel.

Le condizioni delle persone intossicate dall’incendio

Fin dai primi minuti dopo la fine delle operazioni di evacuazione i vigili del fuoco hanno potuto constatare che nell’incendio dell’hotel Marechiaro di Amantea non c’erano state vittime.

I sanitari del 118 hanno però riscontrato un numero piuttosto alto di persone rimaste infastidite dai fumi del rogo, spento dopo pochi minuti dall’arrivo del pompieri sul posto.

In una trentina di casi è stato necessario l’intervento del personale sanitario e due persone sono state trasportate in ospedale con i sintomi dell’intossicazione da fumo. Le loro condizioni non sarebbero però gravi.