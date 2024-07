Incendio a Vittoria, vicino Ragusa: la fidanzata lo lascia e lui le brucia la casa, fermato un 28enne

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nella serata di venerdì 12 luglio un grande incendio è divampato in via Cacciatori della Alpi, nel comune di Vittoria, in provincia di Ragusa in Sicilia. Una palazzina della strada è stata avvolta dalle fiamme, intrappolando gli abitanti al suo interno. All’arrivo sul posto, le forze dell’ordine hanno trovato indizi della natura dolosa del rogo. Accusato un 28enne, che avrebbe dato fuoco alla casa della fidanzata che lo aveva lasciato.

Incendio in una palazzina a Vittoria

La palazzina di via Cacciatori delle Alpi all’angolo con via Principe Umberto, nel comune ragusano di Vittoria, è stato oggetto di un grande incendio.

Le fiamme hanno avvolto l’intero edificio, mentre numerosi abitanti si trovavano all’interno delle proprie abitazioni.

Paura per una donna di 35 anni, residente nell’appartamento all’ultimo piano dello stabile. Bloccata nella tromba delle scale dalle fiamme e dal fumo salito in cima alla palazzina.

Incapace di mettersi in salvo, la donna è stato soccorsa dal dirigente del commissariato di Polizia, Giovanni Arcidiacono.

L’agente è riuscito ad arrivare all’ultimo piano dello stabile, aiutando la residente a raggiungere la scala esterna installata dai pompieri di fronte a una delle finestre dell’abitazione.

La donna è stata soccorsa e condotta all’ospedale, Arcidiacono si è sottoposto alle cure dei sanitari per un principio di intossicazione. L’incendio è stato domato dai pompieri e tutte le persone coinvolte sono illese.

Fermato un uomo di 28 anni

Due bombole di gas erano state posizionate all’ingresso della palazzina ed erano ad alto rischio di esplodere.

Confermata la natura dolosa dell’incendio, le forze dell’ordine hanno ricostruito le dinamiche analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.

I controlli hanno portato al riconoscimento del presunto colpevole, rintracciato dalla polizia in tarda serata.

Fuoco alla casa dell’ex fidanzata

L’uomo, di 28 anni, aveva una relazione sentimentale con una delle donne abitanti nella palazzina data alle fiamme.

Lasciato dalla fidanzata, il ragazzo avrebbe dato fuoco alla sua casa – e all’intera palazzina – per vendetta.

Condotto in commissariato e sottoposto al fermo di polizia giudiziaria, nella notte è stato trasferito nel carcere di Ragusa su disposizione del magistrato.