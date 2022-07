Incendio a Sgonico, poi sul Carso sloveno: vigili del fuoco con elicotteri e aerei. La situazione

Due incendi sul Carso, il primo nei pressi del confine italiano, sul Carso sloveno, il secondo sul Carso triestino.

Ecco cosa sappiamo delle fiamme che hanno interessato i boschi sopra Rence e le sterpaglie nel comune di Sgonico, nei pressi del raccordo autostradale RA 13.

Incendio sull’altopiano di Trieste, fiamme nei pressi del comune di Sgonico e vicino l’autostrada: la situazione

Il primo dei due incendi, che si è sviluppato per cinque ore nella notte tra sabato 16 luglio e domenica 17 luglio, è avvenuto sul Carso triestino.

Dalle 2.30 alle 7.30 del 17 luglio, le squadre del distaccamento di Opicina, in provincia di Trieste, e di Monfalcone, in provincia di Gorizia, sono state impegnate per estinguere il fuoco, supportate da due autobotti inviate dalle sedi centrali di Gorizia e di Trieste.

L’incendio si è sviluppato nei pressi del comune triestino di Sgonico, vicino all’autostrada RA 13, dove sorge un’area di servizio (frazione di Stazione di Prosecco).

Hanno supportato i vigili del fuoco anche la Protezione Civile e i volontari dell’Antincendio Boschivo (Aib).

Incendio sul Carso sloveno, mezzi aerei per estinguere il fuoco: Canadair ed elicotteri a ridosso del confine italiano

L’altro incendio, che risultava essere ancora in corso in mattinata, si è sviluppato sul Carso sloveno, non distante dal confine italiano. Impegnati, nello spegnimento del rogo, anche i mezzi aerei, tra cui elicotteri e Canadair, aerei civili utilizzati nello spegnimento di importanti incendi.

La colonna di fumo sarebbe visibile, date le sue dimensioni, da tutta la pianura isontina.

Incendi sul Carso, allerta anche a Gorizia: Protezione Civile e forestali sulla fascia confinaria per evitare il peggio

Le fiamme, in un primo momento, non hanno raggiunto il Carso goriziano, dove la situazione è tuttavia monitorata con attenzione dalle autorità. Per prevenire il peggio, infatti, il Corpo forestale regionale è stato allertato e posizionato sulla fascia confinaria.

In allerta è stata messa anche la Protezione Civile.