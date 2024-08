Incendio a Roma in via Monte Carnevale nella zona ovest della città, fiamme anche tra Malagrotta e Massimina

Un altro incendio a Roma, questa volta in via Monte Carnevale. Intorno alle 14 di giovedì 29 agosto le fiamme hanno colpito il quadrante ovest della Capitale, e mentre scriviamo non pervengono segnalazioni di danni a persone o cose. Le lingue di fuoco sono divampate da alcune sterpaglie e si sono estese al punto da portare alla chiusura temporanea della pista 16L dell’aeroporto di Fiumicino per favorire il lavoro dei canadair e degli elicotteri.

Un nuovo incendio a Roma

Le notizie sono ancora frammentarie. Intorno alle 14 di giovedì 29 agosto in via Monte Carnevale, al civico 262, sono andate a fuoco alcune sterpaglie.

Roma Today riporta che le fiamme hanno lambito anche alcuni fabbricati e hanno minacciato le abitazioni nelle immediate vicinanze.

Fonte foto: TuttoCittà.it Piromani di nuovo in azione a Roma: un vasto incendio è divampato in via di Monte Carnevale, a sud ovest della città. Bloccata una pista dell’aeroporto di Fiumicino

L’incendio ha interessato anche le zone di Malagrotta e Massimina, passando per Piana del Sole. L’emergenza ha portato alla chiusura temporanea della pista 16L dell’aeroporto di Fiumicino per favorire il lavoro dei canadair e degli elicotteri in volo per lo spegnimento.

Un altro fronte di fuoco è stato localizzato nelle zone di via del Forte Bravetta e Ostia Antica, ma anche tra via della Fotografia e via di Tor Carbone.

Un vasto dispiegamento di forze

Numerose le forze in campo per contenere e spegnere l’incendio. Nell’area di via di Monte Carnevale sono arrivati 10 pickup e 4 autobotti della protezione civile insieme ad altrettanti mezzi dei vigili del fuoco, due elicotteri della Regione Lazio e anche due canadair, uno dei quali arrivato in supporto dalla Sardegna.

Roma Today spiega che il forte vento ha disturbato non poco le operazioni di spegnimento. Nei luoghi interessati era presente la polizia locale di Monteverde. L’aria della Capitale è stata fortemente compromessa dal forte odore di bruciato dovuto al rogo.

Il rogo del 28 agosto

In apertura abbiamo parlato di “altro incendio” in quanto appena 24 ore prima, mercoledì 28 agosto, più zone di fuoco sono divampate tra Massimina, Malagrotta e Muratella e anche a Maccarese. In quest’ultimo caso le fiamme sono partite da un campo agricolo.

Negli altri casi, i soccorritori hanno ipotizzato che i roghi fossero localizzati in almeno quattro punti. Anche in questo caso, le operazioni hanno subito diversi rallentamenti a causa del vento.