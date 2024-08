Incendio a Pozzuoli, brucia azienda alimentare: in fiamme un capannone e 10 mezzi, sospesa linea ferroviaria

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

È in corso ormai da ore un maxi incendio a Pozzuoli, nel napoletano. Le fiamme sono divampate presso un’azienda alimentare di zona, e anche se non sono ancora state domate, è già iniziata la conta dei danni, che sembrano davvero molti. E le Forze dell’Ordine non escludono la pista del rogo doloso.

Vasto incendio a Pozzuoli: azienda alimentare in fiamme

Non è stato ancora domato il rogo divampato sulla Strada Provinciale per Pianura a Pozzuoli, in provincia di Napoli.

L’incendio attualmente in corso riguarda un’azienda alimentare, che sta già contando diversi danni.

Fonte foto: ANSA

I Vigili del Fuoco sono impegnati a domare le fiamme all’interno dell’azienda alimentare

Un capannone e almeno dieci autocarri refrigeranti sono infatti stati inghiottiti dalle fiamme.

Un recente video diffuso da ANSA mostra una imponente colonna di fumo denso e scuro, segno che il rogo, divampato all’alba del 24 agosto, non è stato ancora domato.

L’azienda interessata è la Me.Pa, attiva tra Napoli e provincia dal 1960 e specializzata in ingrosso di prodotti alimentari.

Rogo a Pozzuoli, brucia un’azienda alimentare: si indaga sulle responsabilità

Per coordinare le operazioni e domare il rogo, sono attualmente al lavoro i Carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli e i Vigili del Fuoco.

Secondo le dichiarazioni rilasciate dai Carabinieri, i Caschi Rossi sarebbero al lavoro ormai da ore, nel tentativo di sedare le fiamme.

Si parla già di possibile origine dolosa: l’incendio scoppiato all’alba a Pozzuoli ha interessato una decina di mezzi già carichi di merce, che era stata preparata per le consegne.

Tuttavia, le indagini sono ancora in corso e le Forze dell’Ordine stanno provvedendo a ricostruire gli eventi, per determinare eventuali responsabilità.

Sospesa linea ferroviaria Pozzuoli – Villa Literno

Dato che l’incendio, come detto, è attualmente ancora in corso, per garantire la sicurezza della popolazione le Autorità hanno optato per la sospensione temporanea della linea ferroviaria che copre la tratta Pozzuoli – Villa Literno.

Come è possibile vedere chiaramente grazie dal video diffuso da ANSA, infatti, l’area interessata è stata invasa da una vasta colonna di fumo, visibile anche a distanza di chilometri.

Quello di Pozzuoli è soltanto uno dei numerosi roghi che hanno infiammato l’estate in Italia. Solo pochi giorni fa, un vasto incendio a Roma tra Cinecittà e Torre Spaccata ha causato diversi feriti.