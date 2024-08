Incendio a Roma tra Cinecittà e Torre Spaccata: ci sono feriti, colonna di fumo e fiamme vicino alle case

Altro vasto incendio a Roma. Mercoledì 21 agosto, intorno alle 13, sono divampate le fiamme nella zona verde compresa tra i quartieri Cinecittà Est, Torre Spaccata, Lamaro, Don Bosco e Cecafumo.

Vasto incendio a Roma nei pressi di Cinecittà: 4 soccorritori feriti gravemente

Sul posto si sono recati gli uomini delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e della Protezione Civile per domare le fiamme. Sul luogo sono impegnati anche due elicotteri. La densa colonna di fumo che si è levata in cielo è visibile a diversi chilometri di distanza.

Nel corso delle operazioni di spegnimento sono rimasti ustionati quattro soccorritori: un vigile del fuoco e tre volontari della Protezione Civile, tra cui una donna.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Tutti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio di Roma: la donna è in gravissime condizioni mentre il pompiere è stato messo in una vasca per il trattamento delle ustioni.

Le operazioni di spegnimento, fin da subito, sono state difficoltose a causa della presenza di forte vento. Inoltre l’aria, in zona, è irrespirabile.

Non sono ancora state chiarite le cause che hanno innescato l’incendio. Nessuna ipotesi viene esclusa per il momento.

La nota del Campidoglio: “Tutte le forze disponibili in campo”

“Tutte le forze disponibili dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile di Roma Capitale – riferisce il Campidoglio in una nota – sono intervenute nell’area con operatori e mezzi”.

“Le fiamme – spiegano sempre dall’amministrazione – alimentate dal forte vento hanno purtroppo provocato il ferimento di quattro operatori e hanno anche avvolto e distrutto un mezzo della Protezione Civile: il veicolo multifunzione 4×4 Graelion”.

I messaggi di Roberto Gualtieri e di Francesco Rocca

“È in corso un grave incendio a Roma – scrive in un messaggio Roberto Gualtieri -, questa volta al pratone di Torre Spaccata. Sono in costante contatto con la Protezione Civile di Roma Capitale, con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e con la direzione dell’ospedale Sant’Eugenio”.

“Qui – aggiunge il sindaco di Roma – sono ricoverati i quattro feriti, tre volontari della Protezione Civile e un Vigile del Fuoco, colpiti dalle fiamme, a cui vanno i miei auguri di pronta guarigione ed il mio sincero ringraziamento per il grande lavoro che stanno svolgendo in queste ore difficili”.

Anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca segue da vicino l’evolversi delle vicende: “Seguo con attenzione insieme ai vertici della ASL le condizioni di salute dei 3 volontari e del vigile del fuoco rimasti ustionati questo pomeriggio. A loro il mio pensiero cui si unisce quello di tutta la Regione”.