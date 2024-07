Incendio a Ponte Mammolo a Roma, hotel evacuato e centinaia di sfollati: esplosioni tra le baracche in fiamme

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una nube di fumo alta decine di metri. Un grosso incendio è divampato nella giornata di domenica 28 luglio a Roma nella zona di Ponte Mammolo. Le fiamme hanno divorato una baraccopoli, auto e sterpaglie e coinvolto anche un vicino hotel, che è stato evacuato. Un centinaio gli sfollati, che sono stati accolti nella parrocchia del quartiere.

Grosso incendio a Ponte Mammolo a Roma

L’incendio è scoppiato nel pomeriggio di domenica 28 luglio nella zona di Ponte Mammolo a Roma e ha tenuto impegnati i vigili del fuoco per diverse ore.

Secondo quanto riporta Repubblica, il rogo di vaste proporzioni è divampato all’altezza della baraccopoli tra via Ponte Mammolo e via degli Alberini.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incendio nella zona di Ponte Mammolo

Le fiamme hanno divorato numerose baracche, automobili, vegetazione e sterpaglie, il canneto che costeggia il fiume Aniene e cumuli di rifiuti abbandonati. Avvertite anche delle forti esplosioni, probabilmente dovute a delle bombole gpl raggiunte dalle fiamme.

Evacuato un hotel, numerosi sfollati

I vigili del fuoco con numerose squadre hanno lavorato per ore per contenere il rogo e spegnere le fiamme, supportati dai volontari della Protezione civile, mentre la polizia municipale ha chiuso al traffico alcune strade a ridosso dell’area interessata dall’incendio.

Come riporta il Corriere della Sera, le forze dell’ordine hanno provveduto ad evacuare la baraccopoli coinvolta nel rogo e alcuni edifici nei pressi, tra cui un hotel, dove si trovavano circa venti ospiti.

Fonte foto: ANSA

Gli sfollati, circa un centinaio di persone, sono stati accolti per la notte nella parrocchia del Sacro Cuore, come ha spiegato all’Agi il presidente del IV municipio, Massimiliano Umberti.

Non ci sono feriti, alcuni intossicati

Non ci sono feriti ma alcune persone, tra gli abitanti della baraccopoli e i soccorritori, sono rimaste intossicate dal fumo.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, tre persone sono state portate all’ospedale in ambulanza per gli accertamenti del caso.

Il rogo ha creato una vasta colonna di fumo nero che ha reo irrespirabile l’aria nella zona. Roma Capitale ha fatto sapere di aver allertato Arpa Lazio, chiedendo il posizionamento di rilevatori per il campionamento della qualità dell’aria.

Altri incendi, fiamme a Cesano

Sempre nel pomeriggio di domenica è divampato un altro incendio di vaste proporzioni nella Capitale, nella zona di Cesano.

Anche qui sono state evacuate in via precauzionale una ventina di persone, i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere il rogo, in azione anche mezzi aerei e due canadair.

Altri incendi, dopo quelli di sabato, hanno interessato la zona di Prima Porta, con fiamme anche all’interno del cimitero, la Storta e Cerveteri.