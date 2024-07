Incendio a Pinetamare di Castel Volturno in provincia di Caserta: una torre in fiamme, i residenti intossicati

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Un grosso incendio è scoppiato in una torre del Villaggio Coppola, complesso residenziale a Pinetamare, frazione del Comune di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Secondo i primi rilievi, il fuoco sarebbe partito dal materiale plastico depositato in un’area di cantiere nelle vicinanze dell’edificio. Alcune persone sarebbero rimaste intossicate dal fumo.

L’incendio a Pinetamare di Castel Volturno, in provincia di Caserta

Il rogo, divampato nella mattinata di sabato 27 luglio, sarebbe stato quasi completamente domato. Lo riporta l’edizione napoletana di Repubblica.

La combustione del materiale plastico ha provocato una densa colonna di fumo nero.

L'episodio è avvenuto a Pinetamare (Villaggio Coppola), frazione del Comune di Castel Volturno, in provincia di Caserta

A prendere fuoco sarebbe stato materiale infiammabile di vario tipo, tra cui una rete e dei bagni chimici.

La nube si è levata al cielo ed è stata a lungo visibile anche da diversi chilometri di distanza.

Secondo quanto si apprende, alcune persone sarebbero rimaste intossicate.

I soccorsi

Sul posto sono giunti tempestivamente i carabinieri del Reparto territoriale di Mondragone, la polizia e dei Vigili del fuoco.

Grazie all’intervento di questi ultimi, l’incendio è stato domato nel giro di un’ora e mezza.

Le forze dell’ordine sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza l’area e per risalire con certezza alle cause che avrebbero causato l’incidente.

L’incendio al poligono di tiro di Galceti, a Prato

Nella giornata di venerdì 26 luglio due persone sono morte carbonizzate in un altro incendio scoppiato al poligono di tiro di Galceti, a Prato.

Le due vittime sono state ritrovate nella vasta area verde adiacente al ‘Tiro a segno nazionale’, nella periferia del comune toscano, andata in fiamme per ragioni ancora in fase di accertamento.

Nel rogo sarebbe rimasta ferita gravemente anche una terza persona, trasportata al Centro gravi ustionati di Pisa.