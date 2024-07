Incendio a Monte Mario a Roma, la paura dei residenti per le fiamme vicino alle case: il racconto

Brucia la collina di Monte Mario a Roma. Nel corso del pomeriggio di mercoledì 31 luglio un vasto incendio ha iniziato a divampare, arrivando anche a lambire via Teulada, zona in cui vengono registrati diversi programmi della Rai. I residenti dell’area hanno spiegato di aver già assistito ad alcuni roghi in passato, ma mai di simili proporzioni.

Monte Mario, incendio a Roma: le testimonianze dei residenti

“Le fiamme erano già alte dal primo pomeriggio, abbiamo visto la colonna di fumo, nera e densa, e poi udito delle esplosioni”. Così alcuni abitanti che risiedono nei pressi di Monte Mario.

“Abbiamo avuto paura e siamo scesi in strada”, hanno aggiunto i testimoni.

Fonte foto: ANSA Un’immagine dell’incendio

“A volte questo monte prende fuoco, ma così mai. Abbiamo sentito un grande odore di bruciato. Poi era talmente acre che abbiamo cercato di chiudere le finestre. Ho sentito una ragazza che urlava. I pompieri ci hanno fatto evacuare”. Trattasi del racconto di Marina, una donna anziana che abita nella traversa di via Teulada.

Assieme ad altri tre anziani, in canottiera e pantaloncini, si è posizionata sui gradini di un palazzo in attesa di poter tornare nella sua abitazione.

Il prefetto: “Grande impegno”

“C’è un grande impegno, si lavora incessantemente. C’è una sinergia tra tutte le forze in campo”, ha assicurato il prefetto Lamberto Giannini. Il sindaco Roberto Gualtieri ha svolto una ricognizione sull’area a bordo di un elicottero dei vigili del fuoco.

Non è il primo rogo che scoppia nell’area nelle ultime ore. Già nella serata di ieri le pendici del monte erano state interessate da un altro incendio.

“Ci sono diversi fronti – ha spiegato Adriano De Acutiis, comandante provinciale di Roma dei vigili del fuoco -. Un focolaio era in via Romeo Romei, dove c’erano delle baracche che sono andate a fuoco, ma ce ne sono altri. Sarà da appurare da dove è partito il fuoco e se c’è stata propagazione da via Romeo Romei. Ma finché non abbiamo le prove non possiamo dire che c’è un piromane”.

Estate in Diretta, sospeso il talk di Rai Uno

A causa dell’incendio è anche stata interrotta la puntata di Estate in Diretta, programma di Rai Uno registrato in via Teulada e condotto da Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo.