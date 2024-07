Paura per Nunzia De Girolamo per l'incendio vicino alla Rai, Estate in diretta salta: "Scappano tutti"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Sospesa la puntata odierna di “Estate in diretta”, trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, a causa di un incendio divampato in via Romei, nei pressi della sede Rai di Roma. I momenti precedenti l’evacuazione raccontati dalla conduttrice sui social.

L’incendio vicino la sede Rai di Roma

Nel pomeriggio di oggi – mercoledì 31 luglio 2024 – un incendio è divampato a Roma in via Romei, nella zona tra Monte Mario e piazzale Clodio, non distante dalla sede della Rai di via Teulada.

Le fiamme, nate a circa 300 metri dagli studi Rai, hanno distrutto quasi completamente la vegetazione dell’area e stanno lambendo anche l’Osservatorio Astronomico.

Fonte foto: ANSA Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, che conducono “Estate in diretta”, trasmissione sospesa a causa di un incendio divampato nei pressi della sede Rai di Roma

L’avvicinarsi di fiamme e fumo ha quindi portato la Rai a emanare l’ordine di evacuare l’edificio, portando di conseguenza alla sospensione della trasmissione pomeridiana in onda in diretta.

La sospensione di “Estate in diretta”

Anche i residenti di via Teulada sono stati fatti evacuare, con una signora che ha raccontato ad Adnkronos quando accaduto: “Le fiamme sono arrivate al muro di contenimento dietro alla palazzina dove ci sono alcuni uffici della Rai”.

Negli studi erano in corso le riprese di “Estate in diretta”, trasmissione che si occupa di attualità, cronaca e spettacolo, condotta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini.

Il programma, che stava andando in onda in diretta su Rai1, è stato quindi sospeso, e al suo posto è stata trasmessa una replica di TecheTecheTe.

Il video di Nunzia De Girolamo

Quanto accaduto è stato anche documentato sui social dalla conduttrice, Nunzia De Girolamo, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune storie nelle quali racconta la paura e la preoccupazione all’interno dello studio.

“Noi stiamo evacuando l’edificio. Come potrete vedere, sono andati via tutti. Adesso ci rimproverano se non scappiamo. Ci vediamo domani. L’incendio è serio”, ha detto la De Girolamo nel video pubblicato.

Nelle storie si può vedere la conduttrice scappare dall’edificio insieme ad altri lavoratori, mentre una voce registrata avverte del pericolo e invita tutti a uscire. Una volta fuori, la De Girolamo ha poi inquadrato le fiamme e registrato un’ultima storia: “Ho voluto certificare che stessimo evacuando. Ovviamente non c’era un pericolo immediato, era una misura precauzionale. All’inizio credevo non fosse vero, pensavo a uno schermo dei miei autori”.