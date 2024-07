Incendio a Roma con fiamme vicino alla sede della Rai e a piazzale Clodio: aria irrespirabile e fumo nero

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Mercoledì 31 luglio un incendio molto vasto è divampato alle spalle della Corte d’Appello di Roma, nella zona di piazzale Clodio dove sorge il tribunale. Lambite anche alcune auto parcheggiate. Aria irrespirabile e densa colonna di fumo nero non lasciano i residenti tranquilli. Sembra che l’incendio sia partito in via Teulada, a qualche centinaio di metri dalla sede della Rai.

Incendio a Roma tra piazzale Clodio e la sede Rai

Secondo quanto riferito da Askanews, l’incendio sarebbe scoppiato intorno alle ore 13 tra il tribunale di Roma, sede della Corte d’Appello in via Romeo Romei, e la fine di via Teulada.

L’incendio sarebbe scaturito, in base alle ricostruzioni di Repubblica, da un’ampia area di scambio e parcheggio a 300 metri dalla sede della Rai.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incendio a piazzale Clodio, a Roma

L’origine dell’incendio

L’incendio è scaturito, in base alle prime ricostruzioni, da un’ampia area di scambio e parcheggio alla fine di via Teulada, a 300 metri dalla sede della Rai. La prima segnalazione di soccorso è arrivata poco dopo le 13, e subito sono intervenuti le squadre di vigli del fuoco e volontari delle associazioni di protezione civile. Dal cortile esterno del tribunale è stato azionato un idrante per cercare di arginare il fuoco.

L’intervento della polizia penitenziaria

Gli agenti della polizia penitenziaria, dall’interno della cittadella giudiziaria, avrebbero usato un idrante per tentare di fermare le fiamme.

Subito dopo sarebbero accorsi anche i vigili del fuoco con due squadre, un’autobotte e due moduli antincendio.

In azione anche diversi elicotteri, che starebbero inondando l’area verde nel tentativo di estinguere il rogo.

Aria irrespirabile e fumo nero

Una lunga colonna di fumo nero ha invaso tutta la zona: l’aria è di fatto irrespirabile.

Come spiegato dall’Adnkronos, già in mattinata, nell’area alle spalle della città giudiziaria di Roma, si era sviluppato un piccolo rogo, subito spento dai pompieri.