Incendio a Milano, fuoco tra le abitazioni e paura in un palazzo: evacuato intero stabile, nessun ferito

Un incendio si è sviluppato tra alcune abitazioni civili a Milano, nella prima mattinata di domenica 27 ottobre. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, il rogo si sarebbe sviluppato all’interno di un appartamento, per poi coinvolgere anche le abitazioni dell’intero stabile. I Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenuti per domare le fiamme, mentre gli abitati del palazzo si sono rifugiati in strada.

Incendio a Milano, rogo in un palazzo

L’incendio in questione si è sviluppato intorno alle 7 del mattino e, secondo una prima ricostruzione degli eventi, avrebbe avuto luogo all’interno di un appartamento sito al secondo piano di un palazzo di cinque piani.

Tuttavia, il rogo si è esteso, coinvolgendo l’intero stabile di via Tertulliano, al civico 70, in zona viale Umbria-corso Lodi.

La zona nella quale si è sviluppato il rogo

I Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza l’area e per domare le fiamme. Ad intervenire, nello specifico, il comando dei VdF di via Messina.

Intero stabile evacuato

Mentre i Vigili del Fuoco si preoccupavano delle operazioni di spegnimento dell’incendio divampato a Milano, i residenti si sono autonomamente recati fuori dalle loro abitazioni.

L’intero stabile è stato dunque immediatamente evacuato.

Al momento, per fortuna, non si segnalano feriti o intossicati: le operazioni di pompieri hanno anche previsto il contenimento dei fumi, proprio al fine di evitare intossicazioni.

L’unica preoccupazione è relativa ad alcuni animali domestici appartenenti ai residenti, che si trovavano proprio all’interno dell’abitazione dove il rogo è divampato. Due gatti mancherebbero all’appello e risulterebbero, attualmente, dispersi.

L’origine del rogo

Le operazioni dei Vigili del Fuoco sembrano ormai quasi del tutto concluse: sono in corso le ultime operazioni per liberare la zona dai fumi dell’incendio.

Lo stabile interessato è stato messo in sicurezza, ed è già iniziata la conta dei danni. I quali, per fortuna, sembrano essere limitati all’appartamento dove le fiamme hanno avuto origine.

Resta ora da comprendere l’origine del rogo, della quale al momento non si hanno ancora notizie.

Quello divampato a Milano è solo uno dei più recenti incendi registrati nel nostro Paese. Solo qualche settimana fa, un vasto rogo a Taranto ha coinvolto la zona industriale della città, causando preoccupazione tra i residenti.