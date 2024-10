Vasto incendio a Taranto, in fiamme un capannone: nube nera sopra la zona industriale della città

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un vasto incendio è divampato in mattinata alle porte di Taranto, all’interno di un capannone industriale in zona Bellavista. Il rogo ha creato un’alta colonna di fumo nero ben visibile dalla città, in azione sul posto i vigili del fuoco con numerosi uomini e mezzi.

Vasto incendio a Taranto

Come riporta il Quotidiano di Puglia, l’incendio è scoppiato attorno alle 7 di questa mattina, sabato 12 ottobre, alla periferia di Taranto, in località Bellavista.

Il rogo ha coinvolto un capannone nella zona industriale della città, nei pressi dell’ex Ilva e a poca distanza dalla strada statale 106.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incendio nella zona industriale di Taranto

Fiamme in un capannone industriale

L’incendio si è rapidamente propagato all’interno del capannone, anche se non è chiaro se le fiamme siano partite dall’esterno o dall’interno della struttura.

Dal deposito in breve tempo si è alzata una vasta nube di fumo nero ben visibile da lontano, che ha destato preoccupazione tra i residenti della zona.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con numerosi uomini e mezzi per contenere il rogo e spegnere le fiamme.

Agi riporta che l’incendio ha interessato il deposito di una ditta di import e grossi carichi di materiali importati dalla Cina in vista delle festività natalizie.

Da chiarire le cause del rogo

Come riporta AntennaSud, ASL e Arpa Puglia sono state informate dell’incendio per i controlli relativi agli eventuali rischi per la salute per la possibile immissione nell’aria di sostanze nocive.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Taranto.

Ancora tutte da chiarire le cause dell’incendio, dove sia partito e se si sia trattato di un incidente o di un atto doloso.