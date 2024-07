Incendio a Ferrara e fiamme nell'azienda Alipar Sas di materie plastiche: due feriti gravi e nube tossica

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella mattinata di mercoledì 17 luglio nell’azienda di materie plastiche Alipar Sar a Migliarino, nel territorio comunale di Fiscaglia, vicino Ferrara.

Le prime informazioni sull’incendio: 5 feriti, 2 gravi

Stando alle prime informazioni sull’incendio riportate dall’agenzia ANSA, all’incendio divampato nella fabbrica è seguita molto probabilmente un’esplosione.

Cinque persone, dalle prime informazioni dipendenti della ditta, sono rimaste ferite. Tre non sarebbero gravi, mentre gli altri due sono stati trasportati in elicottero. Uno è stato portato al Maggiore di Bologna, mentre il secondo è stato trasferito per le gravi ustioni all’ospedale Bufalini di Cesena. I carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118 sono sul posto per i soccorsi.

Fonte foto: Tuttocittà.it Fiscaglia si trova nella provincia di Ferrara

Dove è scoppiato l’incendio

L’incendio è scoppiato in un capannone della Alipar Sas lungo via Lidi Ferraresi a Migliarino, nel territorio comunale di Fiscaglia, in provincia di Ferrara.

Paura per la nube tossica a Ferrara

Come riferito dal Corriere della Sera c’è paura per una nube tossica che si sta dirigendo verso il centro abitato di Ostellato, dove il sindaco Elena Rossi ha chiesto ai cittadini di collaborare e di prestare attenzione.

Il messaggio della prima cittadina di Ostellato, che confina con Fiscaglia, pubblicato sui social: “Sentito il comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara, si consiglia alla popolazione di Ostellato di restare all’interno delle proprie abitazioni con i vetri e le tapparelle chiuse fino allo spegnimento totale dell’incendio”.

Alcune abitazioni nelle vicinanze dell’incendio sono state evacuate.

Situazione sotto controllo

Secondo quanto riferito dall’Ansa, la situazione dell’incendio nell’azienda Alipar è rientrata poco dopo le ore 11.

Sono rimasti alcuni focolai all’interno del capannone, e le fiamme sono state contenute al di fuori, dove è presente materiale in plastica.

Anche l’Arpa è sul posto per i rilievi, insieme ai vigili del fuoco.

Fiamme anche ad Azzano Decimo

Poche ore prima un altro incendio era scoppiato in un’azienda alimentare di surgelati ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone.

Pare che il rogo sia stato innescato dal corto circuito di un frigorifero.

La Protezione civile ha consigliato alla popolazione di non aprire le finestre.