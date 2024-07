Incendio ad Azzano Decimo, fiamme nell'azienda di surgelati di via Albera e fumo nero: "Chiudete le finestre"

Un violento incendio è divampato attorno alle prime luci del mattino di mercoledì 17 luglio ad Azzano Decimo. Le fiamme si sono sprigionate in via Albera alla Gobbo, azienda alimentare di surgelati. Non ci sarebbero feriti. Secondo una prima ricostruzione pare che il rogo sia stato innescato dal corto circuito di un frigorifero.

L’allarme all’alba ad Azzano Decimo

La chiamata al comando dei vigili del fuoco di Pordenone è arrivata poco dopo le 5:30. Le prime squadre sono partite immediatamente. In totale, il posto è stato raggiunto da 7 squadre fra vigili del fuoco di Pordenone e colleghi dei distaccamenti di San Vito al Maniago e Motta di Livenza.

L’invito a chiedere le finestre dopo l’incendio

Dall’incendio si è sviluppata una fitta colonna di fumo nero e acre. La protezione civile ha diramato un avviso per invitare la popolazione tenere chiuse le finestre fino a nuova comunicazione da parte delle autorità locali.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Azzano Decimo è un comune di oltre 15.000 abitanti della provincia di Pordenone in Friuli-Venezia Giulia. L’incendio è avvenuto nella periferia nord-est del paese, sede della zona industriale.

Secondo quanto scritto dal Messaggero Veneto, una coppia di anziani che vive in un’abitazione adiacente al capannone andato a fuoco sarebbe stata subito chiamata e fatta evacuare dal personale dell’azienda.

La popolazione è inoltre invitata a non avvicinarsi alla zona per permettere ai mezzi di soccorso di operare in sicurezza. Il vento sta spingendo il fumo verso sud-ovest, in direzione di Fagnigola.

La situazione ha creato allarme nella popolazione anche in considerazione del fatto che, data la chiusura di scuole e asili, molti bambini sono nei centri estivi all’aria aperta.

La locale sezione della protezione civile sta tenendo informata la cittadinanza tramite messaggi pubblicati su Facebook e sul canale WhatsApp del comune di Azzano Decimo.

Il precedente

Quello avvenuto nella giornata del 17 luglio è il secondo grande rogo che interessa Azzano Decimo nel giro di pochi mesi. A metà dicembre 2023 era andato a fuoco il mobilificio Fiver in via Ponte Luma. Nel disastro, in poche ore, collassarono oltre 10.000 metri quadri di tetti.