Incendio a Daiano in Val di Fiemme, fienile in fiamme: colonna di fumo nero, l'intervento dei vigili del fuoco

Vasto incendio a Daiano, in Val di Fiemme: i vigili del fuoco sono al lavoro dalle 11.30 di stamattina, mercoledì 29 maggio, per tentare di domare le fiamme divampate, per motivi ancora da chiarire, sul tetto di una stalla. Secondo i primi rilievi dei pompieri e delle forze dell’ordine, non ci sarebbero persone ferite.

La chiamata ai vigili del fuoco è partita a metà mattina da Maso Pozzal, in via Colonia a Daiano. Partite dal tetto, le fiamme hanno rapidamente avvolto anche il sotto stalla. Tutti gli animali sono stati messi in salvo. Fonte foto: tuttocitta.it L'incendio è avvenuto a Daiano, una frazione di 667 abitanti, sede del comune sparso di Ville di Fiemme nella provincia di Trento, a circa tre chilometri da Cavalese Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i vigili del fuoco di Varena, Cavalese, Carano, Predazzo, Castello di Fiemme e Daiano. La prima ipotesi: pannelli fotovoltaici all'origine del rogo Al momento sono sconosciute le cause dell'incendio ma pare che le fiamme possano essere partite dai pannelli fotovoltaici installati sul tetto del fienile. Gli accertamenti proseguiranno comunque nelle prossime ore. La colonna di fumo nero ha invaso il cielo poco prima delle 11.30 richiamando l'attenzione di molti passanti e degli abitanti della zona. Impossibile al momento fare una stima dei danni, di certo ingenti. Decine di vigili del fuoco in azione Quel che è certo è che la vastità dell'incendio ha richiesto uno spiegamento di forze eccezionale. I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco del corpo volontario di Daiano e con il passare dei minuti attorno all'edificio in fiamme si sono radunati decine di colleghi proveniente da diversi distaccamenti della Val di Fiemme. L'8 maggio scorso non lontano da Daiano, a Bolzano, i pompieri avevano lavorato per ore per spegnere un incendio scoppiato nell'edificio che ospita l'azienda Alpitronic.