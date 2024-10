Incendio a Chieti Scalo, azienda in fiamme: fumo nero e rischio tossico, il sindaco chiude scuole e università

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Brucia la Mag.ma. Un grave incendio si è sviluppato a Chieti Scalo, in Abruzzo, in una fabbrica di materiali plastici. Le esalazioni hanno obbligato le autorità a chiudere scuole e università per la giornata.

Incendio alla Magma di Chieti Scalo

Attorno alle ore 21:00 del 30 settembre lo stabilimento della Mag.ma s.p.a. di Chieti Scalo ha preso fuoco. Nella fabbrica si trattano vari materiali plastici e cellulosa.

Due operai presenti nell’impianto al momento dello scoppio dell’incendio avrebbero tentato di domare le fiamme con alcuni estintori ma senza successo. Hanno quindi avvisato i vigili del fuoco.

Fonte foto: ANSA Vista dell’incendio della Mag.ma

La causa del rogo dovrebbe essere stata un cortocircuito. Le fiamme hanno causato danni ingenti, alimentate anche dai molti bancali di legno accumulati nel capannone. Stando a quanto riportato da RaiNews, l’incendio era ancora attivo alle prime luci dell’alba.

Bruciano materiali plastici: chiuse scuole e università

L’incendio alla Mag.ma di Chieti Scalo ha sprigionato una nube di fumo nero visibile da tutta la città. Il Comune ha consigliato ai propri cittadini di tenere le porte e le finestre delle proprie case chiuse per tutta la notte, dati i materiali trattati nell’azienda.

La prefettura ha deciso di chiudere tutti gli istituti scolastici di Chieti, compresa l’Università D’Annunzio, Gli studenti sono rimasti a casa mentre il personale docente lavorerà in smart working.

Le fiamme hanno interessato tutto il complesso dell’azienda, inclusi capannoni e uffici. Buona parte dei fabbricati sono andati distrutti nell’incendio. I vigili del fuoco stanno mettendo la zona in sicurezza.

Due incendi in un giorno in Abruzzo

L’incendio della Mag.ma di Chieti non è stato l’unico rogo di un’azienda che ha causato preoccupazione per la salute della popolazione in Abruzzo nella giornata del 30 settembre.

A Pineto, vicino a Teramo, un’azienda di solventi e diluenti, la Kemipol, ha preso fuoco. Una colonna di fumo nero visibile da decine di chilometri di distanza si è alzata dallo stabilimento.

I sindaci dei comuni circostanti hanno chiesto agli abitanti di non uscire di casa e di tenere le finestre chiuse per il resto della giornata e nella notte. Anche nella zona di Teramo le scuole rimarranno chiuse.