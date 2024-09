Brucia la Kemipol di Scerne di Pineto a Teramo, ditta di solventi in fiamme: appello del sindaco a non uscire

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Grosso incendio vicino a Teramo. Una fabbrica di solventi e diluenti, la Kemipol di Pineto, ha preso fuoco. Il fumo si è sviluppato dalla località Scerne, dove si trova l’impianto, ed è visibile a chilometri di distanza. Le autorità invitano i cittadini a restare in casa.

Incendio a Pineto, vicino a Teramo

Nella giornata del 30 settembre una fabbrica di grandi dimensioni ha preso fuoco nel territorio del comune di Pineto, nell’area industriale vicina a località Scerne, in provincia di Teramo.

Secondo quanto riporta il sito del quotidiano Il Messaggero, alcuni testimoni avrebbero sentito un’esplosione prima che le fiamme cominciassero a svilupparsi all’interno dell’impianto.

Scerne di Pineto, dove è scoppiato l'incendio

La fabbrica coinvolta sarebbe la Kemipol, un’azienda che produce solventi e diluenti. La nube di fumo nero che si è sollevata dal luogo dell’incendio ha messo in allarme non solo il comune di Pineto, ma anche quelli circostanti.

Gli appelli a rimanere in casa

Immediate le comunicazioni delle autorità, per prime quelle del comune di Pineto, per salvaguardare la salute dei cittadini: “È in corso un vasto incendio presso la zona industriale di Scerne di Pineto” si legge sui social del comune.

“Il sindaco Alberto Dell’Orletta è in contatto con la prefettura e gli enti competenti per monitorare la situazione e adottare eventualmente le misure necessarie. Si raccomanda la popolazione di chiudere porte e finestre per limitare l’ingresso di fumo nelle abitazioni” prosegue il post.

Anche il sindaco di Atri, sempre in provincia di Teramo, ha invitato: “I cittadini residenti a ridosso della Vallata del Vomano a non uscire dalle proprie abitazioni e a chiudere le finestre.”

Anche la Protezione civile dell’Abruzzo e la polizia locale hanno invitato i cittadini dei comuni circostanti a Pineto a non uscire di casa e a tenere le finestre chiuse fino a quando l’incendio non sarà spento.

Gli interventi di spegnimento dell’incendio

Immediatamente dopo lo scoppio dell’incendio alla Kemipol di Pineto sono cominciate le operazioni di spegnimento delle fiamme nell’impianto in cui si producono solventi e diluenti.

Presenti sul posto anche i tecnici dell’Agenzia regionale per la tutela ambientale dell’Abruzzo (Arta), che hanno raccolto campioni d’aria da analizzare per verificare se ci siano rischi per la salute della popolazione e dei lavoratori.