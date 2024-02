Incendiata l'auto del sindaco di Oniferi vicino Nuoro durante la festa del paese: le reazioni dopo le minacce

Un’intera comunità sotto shock. A una settimana dalle elezioni regionali in Sardegna, l’auto del sindaco di Oniferi, comune in provincia di Nuoro, è stata incendiata. La Jeep di Davide Muledda è stata divorata dalle fiamme la sera di domenica 18 febbraio, mentre l’intero paese era in festa per il Carnevale. Gli inquirenti non hanno dubbi: si tratta di un incendio di origini dolose. Le reazioni dopo le minacce al primo cittadino.

Incendiata l’auto di Davide Muledda, sindaco di Oniferi

Secondo quanto riferito dall’Ansa, l’auto di Davide Muledda è stata incendiata intorno alle ore 20 vicino al santuario della Madonna della pace, con il paese in festa assediato da visitatori e residenti, intenti ad ammirare la sfilata dei carri di Carnevale nel giorno della pentolaccia.

Scattato l’allarme, i vigili del fuoco si sono precipitato sul posto, non riuscendo però a salvare il veicolo dalle fiamme.

Indagini in corso

I carabinieri hanno avviato le indagini dopo l’episodio.

Secondo i militari, riferisce l’Ansa, non ci sarebbero dubbi sulla natura dolosa dell’incendio, a una settimana esatta dal voto alle elezioni Regionali in Sardegna.

Le reazioni dopo le minacce al sindaco

Immediate le reazioni dopo le minacce al sindaco di Oniferi.

Il presidente dell’Anci Sardegna, Emiliano Deiana, si è rivolto al primo cittadino attraverso Facebook.

