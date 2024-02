Candidati in Sardegna alle elezioni Regionali 2024: chi sono i 7 impresentabili in corsa secondo l'Antimafia

Si torna a votare. Domenica 25 febbraio 2024 i residenti in Sardegna saranno chiamati alle urne per le elezioni Regionali. I candidati alla presidenza sono 4, tra questi non c’è il governatore uscente Christian Solinas: in corso Paolo Truzzu (FdI), Alessandra Todde (M5S, appoggiata dal centrosinistra), Renato Soru (Italia Viva) e Lucia Chessa (autonomia). Oltre a loro, poi, un lungo elenco di candidati consiglieri: secondo l’Antimafia, però, 7 sarebbero impresentabili, perché violano il codice di autoregolamentazione.

Chi sono i candidati consiglieri impresentabili secondo la Commissione Antimafia

La Commissione parlamentare Antimafia si è espressa sui candidati consiglieri alle prossime elezioni Regionali in Sardegna.

La presidente Chiara Colosimo (FdI) ne ha elencati 7 durante la seduta di martedì 13 febbraio:

Valeria Satta, candidata con la Lega e assessora uscente all’Agricoltura: è a processo a Cagliari per tentata concussione nell’inchiesta sulle nomine ritenute illegittime di alcuni dirigenti della Regione sarda;

candidata con la Lega e assessora uscente all’Agricoltura: è a processo a Cagliari per nell’inchiesta sulle nomine ritenute illegittime di alcuni dirigenti della Regione sarda; Valerio De Giorgi, candidato nella lista Democrazia Cristiana con Rotondi: l’8 marzo sarà in aula, sempre a Cagliari, per un processo che la vede accusata di corruzione ;

candidato nella lista Democrazia Cristiana con Rotondi: l’8 marzo sarà in aula, sempre a Cagliari, per un processo che la vede accusata di ; Maria Grazia Giordo, candidata nella lista Sinistra Futura: condannata a 7 anni in primo grado dal Tribunale di Cagliari per associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti , sentenza contro la quale ha presentato appello;

candidata nella lista Sinistra Futura: condannata a 7 anni in primo grado dal Tribunale di Cagliari per , sentenza contro la quale ha presentato appello; Sergio Oriti Niosi, candidato nella lista Forza Italia: a processo per corruzione in atti contrari ai doveri di ufficio;

candidato nella lista Forza Italia: a processo per in atti contrari ai doveri di ufficio; Antonello Peru, candidato nella lista Sardegna al Centro 20Venti: a processo con l’accusa di corruzione ;

candidato nella lista Sardegna al Centro 20Venti: a processo con l’accusa di ; Giovanni Satta, candidato nella lista Alleanza Sardegna-PLI: a processo con l’accusa di a ssociazione finalizzata al traffico degli stupefacenti ;

candidato nella lista Alleanza Sardegna-PLI: a processo con l’accusa di a ; Salvatore Sechi, candidato nella lista Liberu: rinviato a giudizio nel 2013 per associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico. Il processo, noto come Arcadia, è ancora in corso: era stato arrestato l’11 luglio 2006.

Fonte foto: ANSA

Cinque su sette, quindi, si trovano nelle liste a sostegno di Paolo Truzzu (Sechi sostiene Soru, Giordo invece Alessandra Todde).

Quando si vota per le elezioni Regionali 2024 in Sardegna

Domenica 25 febbraio 2024 i seggi apriranno in Sardegna alle ore 6:30 e chiuderanno alle ore 22 dello stesso giorno.

L’elettore dovrà presentarsi al seggio munito di un documento d’identità valido e della tessera elettorale.

Chi sono i 4 candidati alla presidenza

Christian Solinas, governatore uscente indagato per corruzione, non è in corsa per la presidenza.

I 4 candidati (tra parentesi le liste in appoggio) sono:

Lucia Chessa (Sardigna R-Esiste);

(Sardigna R-Esiste); Renato Soru (+Europa – Azione con Soru, Liberu, Movimento progetto Sardegna, Vota Sardigna, Partito della rifondazione comunista – Sinistra europea);

(+Europa – Azione con Soru, Liberu, Movimento progetto Sardegna, Vota Sardigna, Partito della rifondazione comunista – Sinistra europea); Alessandra Todde (M5S, Pd della Sardegna, Alleanza Verdi e Sinistra, Demos democrazia solidale – Alessandra Todde presidente, Progressista, Partito socialista italiano sardi in Europa, Sinistra futura, Fortza Paris, Orizzonte comune, Uniti per Alessandra Todde);

(M5S, Pd della Sardegna, Alleanza Verdi e Sinistra, Demos democrazia solidale – Alessandra Todde presidente, Progressista, Partito socialista italiano sardi in Europa, Sinistra futura, Fortza Paris, Orizzonte comune, Uniti per Alessandra Todde); Paolo Truzzu (Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, Lega Salvini Sardegna, Forza Italia Berlusconi – Ppe, Partito sardo d’azione, Riformatori sardi, Udc Sardegna, Sardegna al centro 20venti, Alleanza Sardegna Partito liberale italiano, Democrazia cristiana con Rotondi).

Come si vota in Sardegna: la legge elettorale

La legge elettorale con cui si voterà in Sardegna prevede un turno unico, senza ballottaggio.

In sostanza, chi otterrà più preferenze sarà eletto presidente a prescindere dalla percentuale.

Sarà consentito il voto disgiunto: quindi, si potrà indicare un candidato presidente e poi un candidato consigliere di una lista che non lo sostiene.