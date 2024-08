Incendi Sardegna, fiamme ad Aritzo vicino a Nuoro ai piedi del Gennargentu: a rischio centinaia di ettari

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Sardegna sta affrontando un’estate particolarmente difficile a causa dei numerosi incendi che stanno devastando il territorio. Tra le zone più colpite c’è Aritzo, nel Nuorese, ai piedi del Gennargentu. Le squadre del Corpo Forestale e i vigili del fuoco sono impegnati contro le fiamme, supportati da mezzi aerei. Le condizioni meteorologiche, con temperature elevate e vento rovente, stanno complicando le operazioni di spegnimento.

La situazione ad Aritzo

Il vasto incendio che ha colpito Aritzo è scoppiato in tarda mattinata nei pressi della statale 295, vicino al valico di “Sa Casa”. Il luogo è minacciato da fiamme altissime che stanno distruggendo l’area boschiva.

Le squadre a terra del Corpo Forestale e dei vigili del fuoco sono state tra le prime a intervenire, mentre tre elicotteri e due Canadair sono stati mobilitati per cercare di contenere il fronte di fuoco.

L’intervento dei mezzi aerei, provenienti dalle basi di Sorgono e Fenosu, e i Canadair da Olbia, è stato cruciale per cercare di arginare l’avanzata delle fiamme, alimentate da un vento rovente e dalla siccità che rende il terreno estremamente arido e infiammabile.

Le operazioni di spegnimento

Le operazioni di spegnimento ad Aritzo sono particolarmente complesse a causa delle condizioni climatiche avverse.

Il vento forte e le alte temperature stanno alimentando le fiamme, rendendo difficile il lavoro delle squadre di soccorso. Nonostante l’impiego dei mezzi, il fuoco continua a propagarsi. Le squadre a terra, composte da personale del Corpo Forestale e dei vigili del fuoco, stanno lavorando instancabilmente per contenere l’incendio, ma il terreno secco e la vegetazione infiammabile rappresentano ostacoli significativi.

La protezione civile ha diramato un bollettino di pericolo “incendio alto”, codice arancione, per la zona di Cagliari.

I rischi per la Sardegna: multipli incendi

Gli incendi in Sardegna (ma anche sul resto della Penisola, come a Milano, Roma e più in generale nel Sud) stanno avendo un impatto devastante sul territorio, con centinaia di ettari di bosco già andati in fumo.

Aritzo, insieme ad altre località come Sa Serra e Burgos, è tra le aree più colpite. La giornata di ieri, 31 luglio, è stata particolarmente critica per la Sardegna, con ben 16 incendi che hanno devastato il territorio regionale. Di questi, sette hanno richiesto l’intervento urgente dei mezzi aerei.

È accaduto a Isili, località Pardixeddu e a Tiana, località Sa Menga. La lista è tristemente lunga, con anche Ottana, località Nuraghe Gaddone e Carbonia, località Medau is Toccus.

Gravi incendi anche a Nurri, località Monte Cugussì e Case Matta, Furtei, località SS 197 e Pozzomaggiore, località Funtana sa Teula. Infine citiamo anche l’uso di Canadair a Nuoro, località Sa ‘e Grosta ed elicotteri a Bonorva, località Rebeccu.