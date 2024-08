In Giappone scatta l'allerta su un mega terremoto in arrivo, il premier Kishida annulla viaggio in Centro Asia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il Giappone deve prepararsi alla possibilità di un “megaterremoto“. È scattata infatti un’allerta per un possibile evento sismico di eccezionale intensità, dopo le scosse di magnitudo 6.9 e di 7.1 avvenute nel sud dell’arcipelago. Allarme che ha indotto il primo ministro Fumio Kishida ad annullare un viaggio in Asia centrale.

In Giappone allerta per un possibile “megaterremoto”

Nella serata di giovedì 8 agosto 2024 l’istituto meteorologico giapponese (JMA) ha diffuso per la prima volta un’allerta per un possibile “megaterremoto” che potrebbe verificarsi in Giappone nel prossimo futuro.

L’avviso, che resterà in vigore almeno per una settimana, mette in guardia la popolazione da una maggiore probabilità di un forte terremoto, esortando i cittadini a tenersi pronti per una possibile evacuazione se necessario.

Fonte foto: ANSA Il primo ministro giapponese Fumio Kishida

L’agenzia ha specificato che l’allerta non significa che un grande terremoto si verificherà sicuramente, ma solo che c’è la possibilità.

Secondo gli esperti, è possibile che un terremoto del genere si verifichi nei pressi della fossa di Nankai, una fossa sottomarina a sud dell’isola di Honshu, uno dei punti di maggiore attività sismica del mondo.

Il premier Kishida annulla viaggio in Asia Centrale

In seguito all’allerta il primo ministro Fumio Kishida ha annullato un viaggio in Asia centrale che lo avrebbe dovuto portare in Kazakistan, Uzbekistan e Mongolia.

“Come primo ministro con la massima responsabilità per la gestione delle crisi, ho deciso che devo rimanere in Giappone per almeno una settimana”, ha detto.

Cos’è un megaterremoto

Con il termine “megaterremoto” si indica un evento sismico di eccezionale intensità, con magnitudo superiore a 8, già avvenuto più volte in passato in Giappone.

Come quello di magnitudo 9.0 del 2011 che innescò uno tsunami, provocando 18.500 morti e il disastro della centrale nucleare di Fukushima.

Proprio in seguito a quella tragedia la JMA ha elaborato un nuovo sistema di allerta per eventi di questo tipo. E nella serata dell’8 agosto ha diramato l’allerta per la prima volta.

Le scosse di magnitudo 6.9 e 7.1

L’allerta è stata diffusa dopo che giovedì pomeriggio ci sono state due forti scosse di terremoto di magnitudo 6.9 e 7.1 al largo della costa orientale dell’isola di Kyushu, nel sud del Giappone.

Il sisma di magnitudo 7.1 ha provocato pochi danni, ma diverse persone sono rimaste ferite.

C’è stato anche un piccolo tsunami, con onde alte fino a 40 centimetri che hanno colpito le coste della prefettura di Miyazaki, a Kyushu, e quella di Kochi, sull’isola di Shikoku più a nord.