In arrivo nei prossimi giorni a Roma la zona rossa tra Termini ed Esquilino: cosa significa e cosa prevede

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

A breve una “zona rossa” nel centro di Roma. Dopo l’istituzione in occasione del Capodanno di aree sorvegliate speciali in diverse città, come Milano, Firenze e Bologna, nei prossimi giorni verrà realizzata una zona rossa anche nella Capitale, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza in vista del Giubileo.

In arrivo zona rossa a Roma

La realizzazione in tempi brevi di una zona rossa a Roma è stata confermata all’Ansa da fonti del ministero dell’Interno nella giornata di sabato 4 gennaio.

Secondo quanto emerso, la zona rossa sarà introdotta entro fine gennaio per aumentare i livelli di sicurezza nella Capitale durante l’anno giubilare.

Fonte foto: ANSA

Zona rossa tra Termini ed Esquilino

La zona rossa a Roma sarà realizzata in un’area che va dalla stazione Termini, dove si prevede transiteranno tanti pellegrini in arrivo per il Giubileo 2025, al quartiere Esquilino.

Riguardo alle tempistiche, nei prossimi giorni verranno convocati dei tavoli in prefettura e in questura per mettere a punto il dispositivo nei dettagli.

Secondo quanto riporta Repubblica, la zona rossa entrerà in vigore entro gennaio e durerà tre mesi, almeno inizialmente.

L’obiettivo del Viminale sarebbe infatti quello di estendere il provvedimento per tutto l’anno giubilare.

Zona rossa, cosa significa

Per “zona rossa” si intende un’area urbana dove si può vietare la presenza di soggetti pericolosi o con precedenti penali tramite il provvedimento del Daspo urbano.

La misura prevista dalla direttiva del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi può essere applicata in aree urbane caratterizzate da un’elevata concentrazione di persone e attività commerciali e dove si registrano spesso episodi di violenza, microcriminalità e degrado.

Nel concreto la misura prevede l’aumento del personale delle forze dell’ordine dislocato sul posto e maggiori controlli.