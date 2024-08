Imane Khelif, J.K Rowling punge con un nuovo tweet: "Il trucco richiede più tempo di un esame del Dna"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

J.K. Rowling contro Imane Khelif, secondo round. La scrittrice britannica è tornata a criticare nuovamente la pugile algerina in un post su X, dopo le polemiche infinite durante i giochi olimpici di Parigi 2024 e l’oro ottenuto dall’atleta intersex. Khelif aveva già presentato una denuncia per molestie online e cyberbullismo contro l’autrice della serie di romanzi di Harry Potter.

J.K. Rowling e il tweet contro Imane Khelif

“È importante sottolineare che lanciare una campagna di pubbliche relazioni e applicare strati di trucco spesso richiede molto più tempo e impegno rispetto alla semplice pubblicazione dei risultati di un test del Dna“, ha scritto J.K. Rowling in un tweet polemico.

L’allusione è agli esami di laboratorio legati al sesso, che la pugile si è rifiutata di rendere pubblici, e al recente restyiling di Khelif.

Fonte foto: ANSA J.K. Rowling alla prima mondiale del film “Animali fantastici – I segreti di Silente” alla Royal Festival Hall di Londra

Dopo le critiche infondate di chi sosteneva che in realtà fosse un uomo, la pugile aveva infatti postato su Instagram alcune foto dopo essersi sottoposta a un trattamento di bellezza in un salone arabo, mostrandosi con make up rosa e un abito a fiori.

La denuncia della pugile

Dopo essere stata presa di mira tra polemiche, insulti e fake news relative alla sua identità di genere durante le olimpiadi di Parigi, Khelif aveva già depositato una denuncia presso l’ufficio anti-odio online della Procura della capitale francese.

Allegata alla denuncia, presentata contro ignoti, c’era un faldone contenente numerosi messaggi e post online.

Tra le persone citate nella denuncia comparivano Elon Musk e la stessa J.K. Rowling, come confermato a Variety da Nabil Boudi, legale dell’atleta.

Le parole di J.K. Rowling dopo il match contro Angela Carini

Durante i Giochi Olimpici, Rowling aveva anche pubblicato una foto del match di Khelif contro l’italiana Angela Carini.

Nel post la scrittrice aveva accusato la prima di essere un uomo che “si stava godendo la sofferenza di una donna che aveva appena colpito in testa”.

“Hanno permesso a un maschio di salire sul ring con una donna. Questa non è inclusione, ma è misoginia e non si tratta di diritti, ma di barzellette, ecco cosa sono diventate queste Olimpiadi”, aveva aggiunto.

“Angela Carini ha subito un’ingiustizia vera e propria. Non è più sport, ma bullismo, condito da menzogne. Un uomo prenderà la medaglia che spettava ad una donna”.