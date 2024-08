Angela Carini riceverà 100 mila dollari dall'Iba per il match con Imane Khelif: "Come se avesse vinto l'oro"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il caso internazionale creatosi attorno alla partecipazione dell’atleta di pugilato intersex Imane Khelif alle Olimpiadi e al suo match contro Angela Carini non accenna a placarsi. L’Iba, per decisione del suo presidente Umar Kremlev, ha annunciato che premierà con 100 mila dollari la pugile italiana, che si era ritirata dopo meno di un minuto nella sfida contro l’algerina.

La nota dell’Iba sul premio ad Angela Carini

Nella giornata di venerdì 2 agosto, I’International Boxing Association, ente che gestisce il pugilato dilettantistico ma che il Cio ha escluso dall’organizzazione delle Olimpiadi, ha annunciato che assegnerà ad Angela Carini un premio in denaro come se fosse una campionessa olimpica. La pugile italiana si è rifiutata di continuare il match con Imane Khelif negli ottavi di finale di Parigi, affermando di non essere in grado di continuare.

“Non potevo guardare le sue lacrime“, ha dichiarato il presidente dell’Iba Umar Kremlev. “Non sono indifferente a tali situazioni e posso assicurare che proteggeremo ogni pugile. Non capisco perché uccidano la boxe femminile. Solo gli atleti idonei dovrebbero competere sul ring per motivi di sicurezza”.

Il numero uno dell’Iba ha anche detto che la sua associazione sosterrà Sitora Turdibekova dell’Uzbekistan, che ha perso all’unanimità contro Lin Yu-ting del Taipei cinese, che era stata ritenuta non idonea dall’IBA anche nel 2023.

A maggio, la dirigenza dell’Iba aveva preso la decisione di assegnare un premio in denaro a tutti i campioni olimpici e ai medagliati di Parigi 2024.

La mossa è stata spiegata con la volontà di supportare gli atleti, gli allenatori e le Federazioni nazionali, oltre a rafforzare l’impegno dell’Iba nel fornire il miglior supporto ai suoi atleti, in base al loro duro lavoro e alla loro dedizione allo sport della boxe.

Fonte foto: ANSA

Angela Carini dopo il match contro Imane Khelif alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il caso Imane Khelif alle Olimpiadi di Parigi 2024

Ha fatto discutere la decisione del Comitato Olimpico Internazionale di far partecipare Imane Khelif alle Olimpiadi di Parigi 2024. Imane Khelif, che è un’atleta intersex, era stata estromessa dalla finale dei campionati del mondo di boxe di Nuova Delhi nel marzo 2023, su mandato diretto del presidente Iba (International Boxing Association), il russo Umar Kremlev,

In un comunicato pubblicato nella serata di giovedì 1° agosto il CIO ha difeso la pugile algerina Imane Khelif, dichiarando: “Tutti gli atleti che partecipano al torneo olimpico di boxe ai Giochi di Parigi 2024 rispettano le regole di partecipazione […] basate sulle regole post Rio 2016, quando la Federazione internazionale di pugilato faceva ancora parte del Cio”.

Perché Angela Carini si è ritirata contro Imane Khelif

Angela Carini ha spiegato a più riprese che la pressione politica e mediatica attorno al suo match contro Imane Khelif non ha influito sulla sua decisione di ritirarsi dall’incontro.

In un’intervista a ‘La Stampa’, ha spiegato così la scelta del ritiro dopo meno di un minuto dall’inizio del match: “Non me la sono più sentita di combattere dopo meno di un minuto. Ho preso un colpo al naso e ho perso l’equilibrio. Non respiravo e quindi ho detto basta”.