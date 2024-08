Imane Khelif cambia look dopo l'oro alle Olimpiadi e le polemiche: il video della pugile intersex algerina

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Imane Khelif rivoluziona il suo look. La pugile intersex algerina, che ha da poco vinto l’oro alle Olimpiadi di Parigi dopo essere finita al centro di una polemica che ha fatto rumore a livello globale, è apparsa su Instagram truccata e con un’acconciatura molto curata.

Imane Khelif cambia look: dal ring al salone di bellezza

Khelif, dopo le fatiche per vincere l’oro sul ring, si è concessa una tappa in un salone di bellezza, rivoluzionando il suo look.

Abbandonati momentaneamente gli abiti sportivi, è apparsa in ‘borgese’, fresca di trucco e parrucco realizzato in un famoso centro estetico di Algeri.

Fonte foto: ANSA

Il video pubblicato su Instagram mostra prima Khelif con i guantoni da boxe, poi sorridente con un abito a fiori, orecchini e al collo la medaglia d’oro, simbolo del suo trionfo ai giochi parigini conclusisi la scorsa domenica.

Ad accompagnare le immagini, un lungo commento scritto dal proprietario del negozio: “Per ottenere la sua medaglia, Imane non aveva tempo da perdere nei saloni di bellezza o nello shopping. Per me è una star”.

La denuncia per cyberbullismo aggravato

Dopo l’impresa olimpica, la sportiva sta cominciando a levarsi qualche sassolino dalle scarpe. Ha iniziato presentando una denuncia a Parigi per cyberbullismo aggravato, chiamando in causa anche J.K. Rowling ed Elon Musk con l’accusa di “atti di molestie online aggravati”.

L’incontro con Angela Carini, le polemiche e le fake news

Le polemiche sul conto di Khelif sono scoppiate dopo l’incontro con la pugile italiana Angela Carini. Quest’ultima ha abbandonato il ring alle Olimpiadi, spiegando di aver avuto paura per la sua salute non avendo mai ricevuto colpi così potenti da una avversaria.

Da quel match sono scaturite una serie di versioni false sull’atleta algerina.

C’è chi l’ha anche definita una persona transessuale, informazione rivelatasi una fake news in quanto Khelif è un’atleta intersex nata femmina e non maschio come qualcuno ha erroneamente sostenuto e continua a sostenere.