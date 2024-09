Illia Golem morto, il culturista bielorusso aveva 36 anni e seguiva una dieta da 16.500 calorie al giorno

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Lutto nel mondo del culturismo. Illia Golem, atleta bielorusso famoso nell’ambiente, è morto a soli 36 anni a causa di un infarto. Inutile il tentativo della moglie di rianimarlo.

Morto “il culturista più mostruoso al mondo”

Il 6 settembre scorso è morto nella sua casa Illia Golem, culturista famoso per le dimensioni estreme dei propri muscoli e per questo soprannominato “Il culturista più mostruoso del mondo”.

È stata la moglie Anna a trovarlo in casa, stroncato da un infarto. La donna avrebbe inutilmente provato a rianimare l’uomo di soli 36 anni, ma ogni tentativo di far riprendere il suo battito cardiaco è stato inutile.

La moglie di Illia Golem ha anche chiamato i soccorsi e il culturista è stato portato d’urgenza in ospedale con l’ausilio di un elicottero. Nemmeno i medici hanno però potuto fare nulla per salvarlo.

Cosa mangiava Illia Golem: la dieta da 16.500 calorie

Il bodybuilder Illia Golem aveva sviluppato una muscolatura estrema grazie all’esercizio fisico ma anche a una dieta che prevedeva l’assunzione di 16.500 calorie al giorno per mantenere queste dimensioni.

Il culturista mangiava 7 pasti al giorno, dalla colazione con 300 grammi di fiocchi d’avena ai 3 piatti di sushi da 36 pezzi ciascuno a metà mattina, passando per più di un chilo di salmone a pranzo.

La cena consisteva in 2 chili tra manzo e ricotta, mentre prima di andare a dormire mangiava 14 pancake di farina d’avena con sciroppo d’acero. Illia Golem era alto 1 metro e 85 centimetri e pesava 165 chili.

Le dichiarazioni della moglie di Illia Golem

La moglie di Illia Golem, Anna, è rimasta al fianco del marito fino a che i medici non lo hanno dichiarato clinicamente morto, dopo diversi tentativi di animarlo.

“Ho pregato per tutto questo tempo, sperando che Illia si riprendesse. Ringrazio tutti per le condoglianze. Ho trascorso ogni giorno al suo fianco, sperando. E il suo cuore ha ricominciato a battere per due giorni, ma il dottore mi ha dato la terribile notizia che il suo cervello era morto” ha dichiarato Anna.

“È molto commovente realizzare che non sono stata lasciata sola in questo mondo e così tante persone mi hanno offerto aiuto e supporto” ha poi concluso la moglie del culturista.