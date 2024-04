Bodybuilder Marco Luis morto a Colonia a 46 anni, "il più pompato di sempre": il ricordo della moglie

Il noto bodybuilder Marco Luis è morto a soli 46 anni. All’anagrafe Marco Cesar Aguiar Luis, portoghese, si è spento in circostanze ancora da chiarire. La notizia è stata data sui social dalla moglie Mariza, che ha affidato alle piattaforme il ricordo del marito. Lo stesso Luis si definiva “il più pompato di sempre”, e la sua storia era quella di un riscatto: Marco Luis era fiero di aver trovato nel bodybuilding la sua strada quando un problema fisico gli impediva di fare sport.

Il bodybuilder Marco Cesar Aguiar Luis è morto a 46 anni mentre si trovava a Colonia, in Germania, dove viveva. Le circostanze che lo hanno strappato alla vita sono ancora da chiarire.

A dare la notizia è stata la moglie Mariza, intervenuta sui social con parole addolorate e per ringraziare fan e follower del marito per i messaggi d’amore e incoraggiamento.

Nelle bacheche social di Marco Luis erano numerosi gli scatti che lo mostravano insieme alla moglie. Una coppia unita, ora divisa da una scomparsa prematura che ha lacerato il mondo del bodybuilding.

Come già detto, Mariza Luis ha annunciato la morte del marito sui social. All’annuncio ha accompagnato parole di dolore e affetto per i fan.

Il messaggio, postato su Facebook come riporta ‘Daily Mail’, riporta quanto segue:

Era nel suo paradiso, Marco ha sempre fatto quel che amava. Era una persona umile e non ha mai fatto del male a nessuno. Ringrazio tutti per i messaggi d’affetto e di incoraggiamento. Chiedo comprensione in questo momento difficile e, per cortesia, rispetto.