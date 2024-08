Ilary Blasi, dalla tensione con Pier Silvio Berlusconi in Mediaset alle voci sulla gravidanza

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Nuove indiscrezioni su Ilary Blasi. La conduttrice romana e il suo compagno Bastian Müller potrebbero infatti essere in attesa del loro primo figlio. L’ipotesi, che per il momento non ha riscontri evidenti, ha iniziato a circolare dopo alcuni scatti rubati durante una vacanza in Grecia, nei quali la showgirl sembrerebbe suggerire una dolce attesa. Nel frattempo, arrivano ulteriori conferme del rapporto incrinato tra lei e l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

Le indiscrezioni sulla gravidanza di Ilary Blasi

Ad avanzare l’ipotesi di un lieto evento è stato il settimanale Diva e Donna, dopo la pubblicazione di alcune foto che sembrano evidenziare un pancino sospetto.

Blasi, già madre di tre ragazzi (Christian, Chanel e Isabel), in più di un’occasione aveva specificato di non volere altri figli.

Fonte foto: ANSA Ilary Blasi all’80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Le cose però potrebbero essere cambiate dopo la separazione con l’ex marito Francesco Totti e l’inizio di una nuova relazione con Bastian Müller.

Il rapporto con Pier Silvio Berlusconi e Mediaset

A corroborare questa versione potrebbe aggiungersi il fatto che la presentatrice non condurrà il reality show La Talpa, affidato invece a Diletta Leotta.

Sulla decisione di Mediaset potrebbe tuttavia pesare anche il giudizio del suo amministratore delegato, Pier Silvio Berlusconi, il cui rapporto con Ilary Blasi si sarebbe incrinato negli ultimi tempi.

Secondo quanto riportato da Andrea Dandolo nella rubrica “I buoni, belli, i cattivi” del settimanale Oggi, infatti, il figlio dell’ex presidente del Consiglio avrebbe volutamente ridotto la presenza della donna nei palinsesti del biscione, non confermandole nemmeno la conduzione per la prossima edizione de L’isola dei Famosi.

A Blasi sarebbe quindi rimasta solo la conduzione di Battiti Live.

L’amicizia con Silvia Toffanin

Alla luce di queste ipotetiche ricostruzioni, anche il rapporto della donna con la storica amica Silvia Toffanin si sarebbe intiepidito.

Toffanin, infatti, è legata sentimentalmente con Pier Silvio Berlusconi dal 2002. Con lui ha anche avuto due figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Le due si erano conosciute attraverso il programma Passaparola a inizio anni Duemila e da allora sono sempre rimaste legate.