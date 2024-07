Pier Silvio Berlusconi consigliato dalla madre Carla Dall'Oglio sulle serie tv: "Ho preso tutte quelle turche"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Sulle scelte editoriali di Mediaset non pesa solo il parere del suo amministratore delegato, Pier Silvio Berlusconi, ma anche quello della madre Carla Dall’Oglio. È quanto rivelato dal figlio dell’imprenditore ed ex presidente del Consiglio nel corso di una recente intervista. Dietro all’approdo di diverse serie turche su Canale 5, infatti, ci sarebbe proprio lo zampino della donna, grande appassionata del filone.

Pier Silvio Berlusconi e la rivelazione sulle serie turche

“Ho detto ai miei di comprare tutte le serie turche che ci sono in giro”, ha dichiarato l’ad in un’intervista a Italia Oggi, ai margini della presentazione dei Palinsesti Mediaset.

Berlusconi ha scherzosamente spiegato che, quando va a casa della madre Carla Dall’Oglio, la trova sempre intenta a guardare questo genere di fiction: “E mi dice: ‘Ciao Pier Silvio, ora o ti siedi con me e la vediamo insieme oppure torna un’altra volta‘”.

Il successo del filone

Quello turco, in effetti, è un filone di grande successo in tutto il mondo, reti del biscione comprese.

A testimoniarlo c’è l’exploit della serie “Terra Amara“, andata in onda in Italia su Canale 5 dal 4 luglio 2022 all’8 giugno 2024, ambientata nella Turchia a cavallo degli anni ’70 e ’80, tra Istanbul e Cukurova.

Grazie all’arrivo nei palinsesti Mediaset di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“, inoltre, nel 2019 è diventato celebre Can Yaman, attore ora impegnato in diverse produzioni tv anche nostrane (per esempio “Che Dio ci aiuti 6”).

Non finisce qui. Tra gli altri grandi prodotti di successo figurano anche The Family, “Segreti di famiglia” e “If You Love” (gli ultimi due disponibili su Mediaset Infinity).

Chi è Carla Dall’Oglio

Carla Elvira Lucia dall’Oglio, prima moglie di Silvio Berlusconi e madre di Marina e Pier Silvio, è nata a La Spezia nel 1940.

Il primo incontro con l’imprenditore milanese scomparso l’anno scorso risale al 1964, mentre le nozze al 1965.

Nel 1980 avviene la rottura, con il futuro presidente del Consiglio che inizia la sua frequentazione con Veronica Lario. La separazione ufficiale arriva nel 1985.

Da sempre estremamente riservata, la sua ultima apparizione pubblica risale al 2009. In quell’occasione presenziò alla cerimonia di consegna della Medaglia d’Oro del Comune di Milano alla primogenita Marina.