Ilaria Salis scrive a Giorgia Meloni e chiede di poter essere trasferita in ambasciata per i domiciliari

Ilaria Salis ha scritto una mail a Giorgia Meloni e ad alcuni esponenti dell’esecutivo chiedendo di poter trascorrere la carcerazione cautelare ai domiciliari presso l’ambasciata italiana a Budapest. La donna teme per la propria incolumità e per quella dei suoi familiari da quando un giudice ungherese ha diffuso informazioni sul suo indirizzo di residenza.

Ilaria Salis scrive al governo italiano

Oltre che alla premier, Ilaria Salis ha indirizzato la sua mail anche al ministro degli Esteri Antonio Tajani, al ministro della Giustizia Carlo Nordio e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La notizia è stata diffusa dall’agenzia Agi.

Giudice ungherese svela l’indirizzo di Ilaria Salis

Fu il giudice Josef Szos, durante l’ultima udienza del processo, a rivelare l’indirizzo dell’abitazione dove Salis si era trasferita 24 ore prima.

L’abbraccio fra Ilaria Salis e il padre nell’aula del Tribunale.

Subito dopo quel fatto, i familiari della donna chiesero il trasferimento “in Italia o all’ambasciata italiana a Budapest”.

E dopo l’annuncio del giudice Szos, l’ambasciata italiana chiese alle autorità ungheresi di vigilare sulla sicurezza dell’attivista 39enne.

Ilaria Salis è detenuta in Ungheria, in stato di carcerazione cautelare, dall’11 febbraio del 2023. Sulla sua testa pende l’accusa di aver partecipato a delle aggressioni nei confronti di alcuni militanti di estrema destra.

L’annuncio del giudice Szos non è rimasto senza conseguenze: poco dopo l’indirizzo di casa di Ilaria Salis a Budapest venne pubblicato su un sito ungherese di estrema destra. Questo fatto ha alimentato le preoccupazioni della sua famiglia sulla sua incolumità. Ecco il perché della richiesta di poter scontare i domiciliari in ambasciata.

Le autorità ungheresi non hanno segnalato pericoli per l’incolumità dell’attivista, oggi candidata alle elezioni Europee con Avs.

Trasferimento difficile

La possibilità che possa essere ospitata in ambasciata è remota, dal momento che la decisione equivarrebbe a un’estradizione in Italia. E su questo punto, a suo tempo, lo stesso legale ungherese della donna, Gyorgy Magyar, aveva parlato di una “ipotesi fuori questione”. In ogni caso la decisione spetta alla magistratura ungherese.