Il video delle gomme tagliate a Bologna al tassista Red Sox. La sua battaglia contro i colleghi No Pos

Le gomme tagliate al suo taxi. Brutta sorpresa per Roberto Mantovani, il tassista di Bologna conosciuto su Twitter come “Red Sox” che ha recentemente avviato una battaglia sui social contro i suoi colleghi contrari all’utilizzo del pos. In polemica con i tassisti “No Pos“, dal 1 maggio Mantovani pubblica quotidianamente sui social i dettagli dei suoi turni e il rendiconto delle sue entrate e uscite. Dopo gli attacchi sui social, oggi, lunedì 8 maggio, Mantovani ha trovato il suo taxi con tre gomme su quattro tagliate. L’uomo ha pubblicato un video su Twitter per documentare quanto accaduto ed è poi andato in Questura per sporgere denuncia.