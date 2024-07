Il video della spettacolare eruzione dell'Etna, pioggia di cenere su Catania e aeroporto chiuso

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Torna a placarsi il vulcano Etna dopo l’eruzione che ha coperto Catania e dintorni di cenere lavica e velato il cielo con una nube alta quasi cinque chilometri. L’intensa attività stromboliana dal cratere Voragine, iniziata nel pomeriggio di giovedì 4 luglio, è proseguita fino a notte inoltrata, con fontane di lava incandescenti e l’emissione di alte colonne di cenere.

Uno spettacolo della natura reso ancora più affascinante dal contrasto tra la lava incandescente e il buio della notte, come si vede nel video.

Meno spettacolare per residenti e viaggiatori la pioggia di cenere vulcanica caduta su Catania e su molti paesi della provincia, che ha ricoperto con un velo nero strade, auto e balconi.

Come riporta Ansa, la cenere ha creato disagi all’aeroporto di Catania: dopo i rallentamenti registrati nella giornata di giovedì loscalo è stato chiuso nella mattinata di oggi, venerdì 5 luglio, per consentire la pulizia della pista e delle zone di manovra e parcheggio degli aerei. La riapertura è prevista per le 15.