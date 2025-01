Il video dell'incidente tra aereo ed elicottero a Washington: le immagini dell'impatto

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Una webcam della rete EarthCam, posizionata al Kennedy Center di Washington, ha ripreso il momento dell’impatto, dell’incidente in volo, tra un aereo passeggeri statunitense e un elicottero militare. L’aereo, con 64 persone a bordo, è precipitato nel fiume Potomac mentre era in fase di atterraggio al Reagan National Airport.

Secondo quanto riferito dal Washington Post, diversi cadaveri sarebbero già stati recuperati, ma le ricerche – non solo dei corpi, ma anche di eventuali superstiti – non sono agevoli.

Le operazioni, infatti, sono rese complicate per esempio dalle temperature, estremamente basse (circa 1 grado): la superficie del fiume è parzialmente ghiacciata.

Un funzionario di Washington D.C. ha riferito che l’elicottero dell’esercito dopo l’incidente è stato trovato capovolto in acqua, mentre l’aereo è ridotto in pezzi. Ha poi aggiunto che al momento non sarebbero stati trovati sopravvissuti.

Secondo i dati pubblici di tracciamento dei voli, la collisione sarebbe avvenuta intorno alle 20:47, ora locale (la polizia di Washington D.C. aveva inizialmente stimato l’impatto alle 20:53).

L’aereo dell’American Airlines era decollato da Wichita come volo American Eagle 5342, a bordo diversi atleti e allenatori della squadra di pattinaggio su ghiaccio.

Sull’elicottero, invece, viaggiavano almeno 3 soldati statunitensi.