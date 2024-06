Il video dell'incendio in un capannone industriale a Guidonia, nube visibile a Roma. Fiamme anche al Pigneto

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Nella mattina di oggi mercoledì 19 giugno a Guidonia vicino Roma è scoppiato un incendio in un capannone industriale in via Lago dei Tartari. Le fiamme sono aumentate nel pomeriggio, e hanno interessato una vecchia fabbrica di barche, senza feriti. Nel frattempo paura anche al Pigneto, a Roma, dove un’auto ha preso fuoco sprigionando una colonna di fumo in cielo e mandando in tilt il traffico nella zona.

Incendio in un capannone industriale a Guidonia vicino Roma

Oggi mercoledì 19 giugno è scoppiato un incendio in un capannone industriale a Guidonia, nella Città metropolitana di Roma Capitale, a nord-est del Grande raccordo anulare.

Le fiamme sono partite questa mattina interessando una vecchia fabbrica di barche in via Lago dei Tartari che, come riporta RomaToday, sarebbe dismessa da oltre 10 anni, per poi propagarsi nel pomeriggio.

Via Prenestina a Roma e via Lago dei Tartari a Guidonia

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tivoli e due squadre della protezione civile, ma non sembrano essere stati registrati feriti.

Auto in fiamme al Pigneto

Nel frattempo al Pigneto, quartiere di Roma, una auto è finita in fiamme poco dopo le 16 in via Prenestina, all’altezza di via Erasmo Gattamelata.

La vettura, una Peugeot, era in riparazione in una autofficina quando, per evitare che prendesse fuoco anche l’interno del locale, sarebbe stata spostata in strada.

Il tratto è stato chiuso al traffico in direzione centro dalle autorità accorse sul posto, che hanno deviato la circolazione sui binari del tram.

Il rogo sulla collina dei Camaldoli a Napoli

Giornata di incendi, con un rogo di vaste dimensioni che è divampato nel primo pomeriggio di oggi a Napoli, sulla collina dei Camaldoli.

In fiamme una zona boschiva sul versante di Soccavo della collina, con una grande colonna di fumo visibile dal raccordo della tangenziale di Napoli.

Questa mattina a Aversa in provincia di Caserta un deposito nella zona del Borgo era stato avvolto dalle fiamme poco prima di mezzogiorno.