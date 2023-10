Il video del treno deragliato in India con almeno 4 morti e 50 feriti: tutto il traffico ferroviario in tilt

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un treno ad alta velocità in India ha deragliato nella regione del Bihar, con l’incidente drammatico che ha causato almeno 4 vittime e oltre un centinaio di feriti, gettando l’India intera nel dolore e nel caos per quanto riguarda il settore dei trasporti ferroviari. Il convoglio, proveniente dalla stazione ferroviaria Anand Vihar Terminal di Delhi, è uscito fuori dai binari mentre era in rotta verso lo svincolo di Kamakhya in Assam. Le immagini video hanno testimoniato il tragico incidente, il cui bilancio – considerando il gran numero di persone ferite – potrebbe presto divenire più grave.

Il treno deragliato e la tratta

Il treno coinvolto è il numero 12506 North East Express, diretto dal terminal di Anand Vihar a Kamakhya. Il disastro ferroviario è avvenuto nei pressi della stazione di Raghunathpur della divisione di Danapur.

Secondo le informazioni riportate dai media locali, come il Times of India, nell’incidente avvenuto ad alta velocità sono stati confermati almeno quattro decessi e ben 21 vagoni sono stati coinvolti nel disastro.

Fonte foto: ANSA Il bilancio dei feriti per il treno deragliato in India è molto grave, con almeno cento persone soccorse

I soccorsi

In seguito al disastro ferroviario, si è reso necessario l’intervento immediato delle autorità. Nei primi momenti che hanno seguito il terribile incidente, alcuni feriti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, ma il numero preciso delle vittime e dei feriti non è ancora stato reso noto.

Il Ministro delle Ferrovie indiano, Ashwini Vaishnaw, ha dichiarato che le operazioni di evacuazione e salvataggio sono state “completate” e che i passeggeri rimasti illesi sono stati trasferiti su un treno alternativo per consentire loro di proseguire il loro viaggio.

L’impatto di questo incidente ferroviario ha innescato la chiusura temporanea della circolazione su entrambi i binari, causando ulteriori disagi e deviazioni per numerosi treni passeggeri e merci.

