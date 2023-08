Il video del salvataggio di un gregge da un torrente in Piemonte, le acque ingrossate dalle piogge

Erano rimasti intrappolati e non riuscivano a venirne fuori. È la disavventura che ha avuto come protagonista un gregge di pecore e capre, per un totale di 15 esemplari, rimasto bloccato nel torrente Strona tra Gravellona-Toce e Casale Corte Cerro, in Piemonte.

Tempestivo è stato l’intervento dei vigili del fuoco. Due operatori si sono calati dal ponte sul quale passa la strada provinciale 29 e hanno raggiunto il gregge alla base di un pilone. Lì i vigili del fuoco hanno imbracato tutti gli esemplari e, con l’ausilio di un’autogru, li hanno tratti in salvo uno per uno.

Successivamente le pecore e le capre sono state riconsegnate ai proprietari. Secondo ‘Ansa’, i 15 animali in difficoltà si erano distaccati da un altro gruppo che, invece, era riuscito a raggiungere la riva. Erano tutti in ottime condizioni.

Il livello del torrente si era innalzato a seguito dell’ondata di maltempo che dal weekend tra il 26 e il 27 agosto è giunta in Italia con piogge frequenti, temporali, grandinate e forti venti. Per questo sono in corso le operazioni dei soccorritori in tutto il Paese, in particolare al nord e al centro sud, per mettere in sicurezza le abitazioni e scongiurare disastri.