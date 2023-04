Il video del gatto che salta sull'Imam durante la preghiera del Ramadan in una moschea d'Algeria: la reazione

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Un po’ di fusa durante la preghiera per il Ramadan. Sta diventando virale in rete il video che immortala un gatto mentre salta sulla spalla dell’Imam durante la preghiera per il Ramadan. La presenza del micio non ha impedito al religioso di continuare a pronunciare i versi della Taeawih, la preghiera recitata dai musulmani nel corso del Ramadan.

L’incursione del gatto durante la preghiera del Ramadan

Il video è stato registrato in una moschea di Bordj Bou Arreridj, una città dell’Algeria. Dalle immagini si può notare la devozione con cui l’Imam Walid Mehsas intona i versi della preghiera che i musulmani recitano, tra il tramonto e l’alba, durante il mese del Ramadan.

Alle sue spalle, la comunità è intenta a seguire la preghiera dell’Imam. Ai suoi piedi, invece, un gatto lo osserva, come se stesse escogitando qualcosa.

La città di Bordj Bou Arreridj, in Algeria, dove è stato registrato il video in moschea

Così, proprio nel bel mezzo della preghiera, il micio si è arrampicato lungo la tunica dell’uomo per poi saltare fino alle sue spalle.

L’Imam ha continuato a pregare con il gatto in spalla

Nonostante l’incursione improvvisa, l’Imam non si è minimamente scomposto continuando a intonare la preghiera.

Quando il gatto gli è saltato addosso, il religioso lo ha accarezzato tenendolo quasi tra braccia.

Il micio, intanto, puntava più in alto. La sua intenzione, infatti, non era rimanere tra le braccia dell’Imam, ma accomodarsi sulle sue spalle. Così, il felino le ha raggiunte con un salto.

Niente però ha interrotto il momento sacro, neanche la coda sventolata davanti al viso dell’Imam. Il religioso, infatti, ha portato avanti la preghiera fino alla fine. Il gatto, invece, è sceso per terra un attimo prima della fine della Taeawih.

Cosa è la Taeawih che intonava l’Imam

La Taeawih è una preghiera tipica del periodo del Ramadan. Si tratta di versi che i musulmani recitano tra la sera e l’alba.

In particolare, la Taeawih viene intonata tra un’ora e mezzo dopo il tramonto e l’alba. La preghiera però non è considerata obbligatoria, anche se di fatto, i musulmani sono abituati a recitarla nel mese del Ramadan.

In questo periodo dell’anno si pratica il digiuno. È considerato un segno di commemorazione in occasione del mese in cui il Corano, il testo sacro dell’Islam, è stato rivelato a Maometto.