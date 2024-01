Il video del figlio di Diego Armando Maradona sulla morte del padre: "Ce lo hanno ammazzato, poteva salvarsi"

Diego Armando Maradona Junior ha ricordato il padre in un’intervista rilasciata a ‘Verissimo’, dove insieme a Silvia Toffanin ha ripercorso quei tragici momenti in cui il mondo ha perso uno dei più grandi campioni di calcio.

Diego Armando Maradona si spense il 25 novembre 2020 a Tigre, in Argentina, all’età di 60 anni. La sua morte non è passata certamente inosservata: otto medici sono stati mandati a processo con l’accusa di omicidio colposo. Nella puntata di ‘Verissimo’ andata in onda sabato 13 gennaio il figlio del Pibe de Oro si confessa: “Provo molto dolore, non l’ho accettata fino in fondo. Non so se si accetta la perdita di un genitore fino in fondo”.

Chiude gli occhi, Maradona Junior, quando rivive quel momento in cui il campione mondiale ha lasciato questo mondo. Quando El Pipe De Oro è morto, il figlio si trovava all’ospedale per combattere contro il Covid-19. “Secondo te cos’è successo al papà?”, lo incalza la conduttrice.

“Sono convinto che lui non dovesse finire così. A noi ce lo hanno ammazzato“, dice. Sull’identità dei responsabili dice di avere un’idea ma di volerla tenere per sé, e sottolinea di essere “sicuro che papà si poteva salvare“. Poi precisa: non crede che qualcuno lo abbia fisicamente ucciso, “però lo hanno lasciato al suo destino quando si poteva fare qualcosa”.