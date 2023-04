Il video del drago alto 13 metri che prende fuoco a Disneyland durante uno spettacolo: paura tra i visitatori

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Le immagini del drago alto 13 metri che prende fuoco durante uno spettacolo a Disneyland sono diventate virali. Gli spettatori di Disneyland (il parco divertimenti di Anaheim, in California) hanno immortalato gli attimi in cui Maleficent, il grande drago sputafuoco, è stato avvolto dalle fiamme durante lo show che solitamente termina con la vittoria di Topolino su Maleficent.

Lo spettacolo in cui il drago Maleficent ha preso fuoco

È stato un finale certamente inatteso. Nessuno, infatti, si aspettava che lo spettacolo con protagonisti Topolino e Maleficent potesse finire con le fiamme.

Il parco divertimenti Disnayland in cui il drago Maleficent ha preso fuoco è quello di Anaheim, nella contea di Orange in California.

Fonte foto: ANSA Visitatori in fila all’ingresso del parco Disneyland di Anaheim, in California

Il 23 aprile, mentre stava andando in scena il tradizionale show in cui Topolino affronta Maleficent, il drago sputafuoco è stato avvolto dalle fiamme.

Alcuni spettatori hanno detto di aver visto la testa del drago brillare e poi del fumo che ha avvolto il drago alto 13 metri. Fortunatamente l’incidente ha causato solo tanta paura, ma nessun ferito.

Evacuata l’area del parco tematico

Nei video diffusi in rete e sui social si osserva il drago prendere fuoco velocemente creando sgomento tra i presenti.

Durante quegli attimi, inoltre, si ascolta una voce in filodiffusione comunicare che lo spettacolo non sarebbe andato avanti per circostanze impreviste.

A quel punto è stato necessario sgomberare la zona. I visitatori dell’area Tom Sawyer Island, infatti, sono stati allontanati.

Alcuni erano già andati via durante lo spettacolo, avendo capito che la situazione poteva essere potenzialmente pericolosa.

Il precedente nel 2018 in Florida

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Anaheim per domare le fiamme e garantire la sicurezza nella zona interessata.

Intanto, il parco ha provveduto a chiudere l’area Tom Sawyer Island fino a nuova disposizione.

In una nota diffusa dopo l’incidente, Disneyland ha comunicato che il fumo e il vento hanno imposto di evacuare anche tutte le attrazioni vicine al punto in cui ha preso fuoco il drago.

La chiusura provvisoria consentirà di quantificare l’entità dei danni e di condurre tutti gli accertamenti necessari sulle cause del rogo all’interno del parco Disneyland che nel 2020 era stato adibito a centro vaccinale in California.

Non è la prima volta che il drago Maleficent prende fuoco. Un precedente, infatti, c’è stato nel 2018, durante una parata a Disney World (in Florida): anche in quel caso la testa del drago aveva preso fuoco.