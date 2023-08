Il video del crollo drammatico del ponte in costruzione in India: morti 17 operai, si cercano i dispersi

Il tragico incidente in India arriva esattamente un mese dopo quello accaduto in Grecia, il 23 luglio, con il crollo di un ponte in ristrutturazione vicino Patrasso. L’episodio ha causato alcuni decessi e vari feriti, con la struttura situata nella zona di Haradros che ha collassato durante i lavori di ristrutturazione.

Il ponte, in costruzione da due anni, era stato soggetto a manutenzione a causa di danni strutturali: un’inchiesta è in corso attualmente per stabilire le cause del crollo.

Un’estate sicuramente travagliata,per la Grecia, Paese che ha dovuto fronteggiare anche diversi incendi devastanti, come quello che ha messo in pericolo oltre mille bambini vicino Corinto.