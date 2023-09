Il video dei turisti che si tuffano dal ponte della Darsena a Milano per il caldo fuori stagione

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

A Milano le temperature alte hanno portato dei giovani turisti a tuffarsi dal ponte della Darsena. La media delle temperature, coda di un’estate fuori stagione, è tornata a salire e, con l’aggiunta di un sole capace di spaccare le pietre, si è creato il perfetto mix di ingredienti per uno spettacolo pericoloso: il tuffo nel naviglio.

I tuffi

Un gruppo di turisti ha intrattenuto una folla di spettatori al ponte della Darsena. Complice il caldo infatti si sono spogliati e tuffati dal ponte nel pomeriggio di ieri. Preparati con tanto di costume da bagno, i giovani hanno tentato qualche tuffo acrobatico nelle acque del naviglio.

Ci sono molti video e foto dei tuffi, dal momento che le acrobazie dei turisti hanno attirato un gran numero di persone. La piccola folla riunita ha commentato i tuffi, riso e battuto le mani.

Fonte foto: ANSA Turista in costume poco prima del tuffo dal ponte

Gara pericolosa

Il caldo ha dato avvio a una gara di tuffi nelle acque milanesi (il ricordo va direttamente ai tuffi nelle acque di Venezia), ma c’è chi fa notare la pericolosità del gesto. Non solo i tuffi acrobatici, che potevano comportare il ferimento dei turisti, ma anche all’assenza di personale di soccorso nelle vicinanze.

Inoltre, come aveva fatto notare il sindaco Beppe Sala a chi chiedeva l’ok alla balneazione in Darsena e Navigli, le acque potrebbero non essere proprio adatte al bagno. Infatti prima di dare il via libera per la balneazione bisognerebbe valutare la qualità dell’acqua e assumere un esercito di bagnini.

Il ritorno del caldo

A Milano questa settimana fa caldo come in piena estate. Tutta colpa (o merito per chi vuole concedersi gli ultimi giorni di gite fuori porta) dell’anticiclone nord africano, che dall’Europa centro-orientale si è spostato sull’Italia.

Le temperature sono quindi estive, anche se i cieli sono stati leggermente coperti da velature nuvolose. Nel week end in arrivo le temperature raggiungeranno picchi di 29 gradi, in particolare a Lecco (27°) e Como (28°). Anche con il calare del sole le temperature resteranno alte e nella notte si toccheranno i 17/18°. Il clima estivo potrebbe continuare anche la prossima settimana.